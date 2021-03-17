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Названо условие для всплеска коронавируса весной
Названо условие для всплеска коронавируса весной
Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:21
2021-03-17T21:21
2021-03-17T21:21
распространение коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с газетой "Взгляд" ученый спрогнозировал снижение количества новых случаев коронавируса в ближайшее время. "Думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится", – выразил надежду Альтштейн.Он пояснил, что количество заболевших достигнет какого-то определенного уровня и стабилизируется. При этом ученый заявил об угрозе появления новых штаммов вируса — более заразных. В мире коронавирусом заражены более 120 миллионов человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В России вирусом заразились более 4,4 миллиона человек, из которых свыше четырех миллионов излечились и 93,3 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 8998 новых случаев.
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн
.
В беседе с газетой "Взгляд
" ученый спрогнозировал снижение количества новых случаев коронавируса в ближайшее время.
"Думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится", – выразил надежду Альтштейн.
Он пояснил, что количество заболевших достигнет какого-то определенного уровня и стабилизируется.
"Но она (заболеваемость. — Прим. Ред.) опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше", – считает вирусолог.
При этом ученый заявил об угрозе появления новых штаммов вируса — более заразных.
В мире коронавирусом заражены более 120 миллионов человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
В России вирусом заразились более 4,4 миллиона человек, из которых свыше четырех миллионов излечились и 93,3 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 8998 новых случаев.