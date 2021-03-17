https://ria.ru/20210317/vesna-1601721149.html

Названо условие для всплеска коронавируса весной

Названо условие для всплеска коронавируса весной

Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T21:21

2021-03-17T21:21

2021-03-17T21:21

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с газетой "Взгляд" ученый спрогнозировал снижение количества новых случаев коронавируса в ближайшее время. "Думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится", – выразил надежду Альтштейн.Он пояснил, что количество заболевших достигнет какого-то определенного уровня и стабилизируется. При этом ученый заявил об угрозе появления новых штаммов вируса — более заразных. В мире коронавирусом заражены более 120 миллионов человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В России вирусом заразились более 4,4 миллиона человек, из которых свыше четырех миллионов излечились и 93,3 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 8998 новых случаев.

https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество