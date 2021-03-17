Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/vesna-1601721149.html
Названо условие для всплеска коронавируса весной
Названо условие для всплеска коронавируса весной
Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:21
2021-03-17T21:21
распространение коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_1a7d1e680e5bc8225efb1ee80d05af5b.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с газетой "Взгляд" ученый спрогнозировал снижение количества новых случаев коронавируса в ближайшее время. "Думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится", – выразил надежду Альтштейн.Он пояснил, что количество заболевших достигнет какого-то определенного уровня и стабилизируется. При этом ученый заявил об угрозе появления новых штаммов вируса — более заразных. В мире коронавирусом заражены более 120 миллионов человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США, Индии и Бразилии. В России вирусом заразились более 4,4 миллиона человек, из которых свыше четырех миллионов излечились и 93,3 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 8998 новых случаев.
https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601585139.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577789298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1c476fb198a9b9a2fe62fe2378f6f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Названо условие для всплеска коронавируса весной

21:21 17.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.
В беседе с газетой "Взгляд" ученый спрогнозировал снижение количества новых случаев коронавируса в ближайшее время.
"Думаю, что, по крайней мере, весной эта тенденция сохранится", – выразил надежду Альтштейн.
Он пояснил, что количество заболевших достигнет какого-то определенного уровня и стабилизируется.
"Но она (заболеваемость. — Прим. Ред.) опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше", – считает вирусолог.
При этом ученый заявил об угрозе появления новых штаммов вируса — более заразных.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 09:39Распространение коронавируса
Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна
В мире коронавирусом заражены более 120 миллионов человек, из которых почти 2,7 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования и смертей зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заразились более 4,4 миллиона человек, из которых свыше четырех миллионов излечились и 93,3 тысячи скончались. За последние сутки зафиксировано 8998 новых случаев.
 
Распространение коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния