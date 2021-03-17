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В Германии оценили перспективы закупок "Спутника V"
В Германии оценили перспективы закупок "Спутника V"
Возможным закупкам и производству российской вакцины "Спутник V" в Германии не будет никаких препятствий при ее регистрации Европейским агентством по... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:38
2021-03-17T16:38
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в мире
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Возможным закупкам и производству российской вакцины "Спутник V" в Германии не будет никаких препятствий при ее регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам, но минздрав ФРГ пока не комментирует, будет ли вакцина заказана для страны, заявил представитель ведомства Ханно Кауц на брифинге в среду.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет."Могу только отослать к словам министра (Йенса Шпана), который неоднократно говорил, что в первую очередь необходима европейская регистрация, ничто не будет препятствием для закупки вакцины при регистрации в ЕС", - заявил Кауц.Он отметил, что процесс регистрации "только начался", к тому же Германия уже заказала миллионы доз вакцины у других производителей. "Будут ли закупки новых вакцин, будет ли закуплена вакцина "Спутник" - этого я сейчас не могу сказать", - заявил Кауц.Отвечая на просьбу заверить, что при возможном решении вопроса о закупке российской вакцины для ФРГ будут исключены политические мотивы, Кауц заявил, что не будет "ничего исключать или допускать".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, йенс шпан, коронавирусы, здоровье - общество, германия, в мире

В Германии оценили перспективы закупок "Спутника V"

16:38 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Возможным закупкам и производству российской вакцины "Спутник V" в Германии не будет никаких препятствий при ее регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам, но минздрав ФРГ пока не комментирует, будет ли вакцина заказана для страны, заявил представитель ведомства Ханно Кауц на брифинге в среду.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
"Могу только отослать к словам министра (Йенса Шпана), который неоднократно говорил, что в первую очередь необходима европейская регистрация, ничто не будет препятствием для закупки вакцины при регистрации в ЕС", - заявил Кауц.
Он отметил, что процесс регистрации "только начался", к тому же Германия уже заказала миллионы доз вакцины у других производителей. "Будут ли закупки новых вакцин, будет ли закуплена вакцина "Спутник" - этого я сейчас не могу сказать", - заявил Кауц.
Отвечая на просьбу заверить, что при возможном решении вопроса о закупке российской вакцины для ФРГ будут исключены политические мотивы, Кауц заявил, что не будет "ничего исключать или допускать".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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