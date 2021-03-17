https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601655151.html

ВОЗ призвала отслеживать побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson

ВОЗ призвала отслеживать побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует тщательное отслеживание возможных побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson, РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:03

2021-03-17T15:03

2021-03-17T15:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

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в мире

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ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует тщательное отслеживание возможных побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson, в том числе аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.В опубликованных рекомендациях стратегической консультативной группы по иммунизации, в частности, отмечается, что тесты вакцины Johnson & Johnson пока не показали многочисленных случаев серьезных аллергических реакций, за исключением единичного события, которое было выявлено в Южной Африке. В то же время эксперты рекомендуют в течение 15 минут наблюдать за привитым пациентом, а также не делать прививку тем, у кого в анамнезе есть случаи анафилактического шока.По словам экспертов, вакцина не содержит никаких добавок, адъювантов или опасных консервантов и является халяльной.Тем не менее, эксперты ВОЗ рекомендуют продолжать наблюдение за "анафилактическим шоком, случаями тромбоэмболии и другими серьезными случаями, которые появляются после вакцинации от COVID-19 и приводят к госпитализации или смерти".Эксперты также отметили, что во время проведения испытаний вакцина Johnson&Johnson показала себя эффективной на 64-87% в отношении южноафриканского, а также бразильского штаммов вируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/astrazeneca-1601548972.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, johnson & johnson, в мире