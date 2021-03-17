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Индийская фармкомпания завершила третью фазу испытаний "Спутника V"
Индийская фармкомпания завершила третью фазу испытаний "Спутника V"
Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories завершила третью фазу испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:32
2021-03-17T13:32
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories завершила третью фазу испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Мы завершили дозирование для третьей фазы", - сказал изданию Business Line представитель Dr Reddy's.Отмечается, что третья фаза испытания "Спутник V" проводилась с участием примерно 1,5 тысячи добровольцев в рамках рандомизированного двойного слепого параллельного группового и плацебо-контролируемого исследования."Результаты испытаний третьей фазы будут доступны в начале апреля", - сказал представитель компании.В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Для вынесения решения эксперты попросили представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin.Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,4 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11 миллионов человек, продолжают лечение около 234 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире

Индийская фармкомпания завершила третью фазу испытаний "Спутника V"

13:32 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар – РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories завершила третью фазу испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы завершили дозирование для третьей фазы", - сказал изданию Business Line представитель Dr Reddy's.
Отмечается, что третья фаза испытания "Спутник V" проводилась с участием примерно 1,5 тысячи добровольцев в рамках рандомизированного двойного слепого параллельного группового и плацебо-контролируемого исследования.
"Результаты испытаний третьей фазы будут доступны в начале апреля", - сказал представитель компании.
В конце февраля эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии начали рассмотрение заявки компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Для вынесения решения эксперты попросили представить данные об иммуногенности, безопасности и других аспектах, обнаруженных в ходе третьей фазы испытаний вакцины.
Выдача разрешения на экстренное использование вакцине "Спутник V" сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin.
Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11,4 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 11 миллионов человек, продолжают лечение около 234 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 159 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
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