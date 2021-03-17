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В Испании женщина умерла после прививки вакциной AstraZenecа
В Испании женщина умерла после прививки вакциной AstraZenecа
Преподавательница в Испании умерла от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca, медики проинформировали местные власти и Европейское агентство... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:40
2021-03-17T12:40
2021-03-17T12:40
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Преподавательница в Испании умерла от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca, медики проинформировали местные власти и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу инцидента, сообщает газета Diario SUR.Как сообщается, 43-летняя женщина работала преподавателем в городе Марбелья, входящем в состав автономного сообщества Андалусия на юге Испании. Она была привита вакциной компании AstraZeneca 3 марта и через несколько часов обратилась в отделение неотложной помощи в больнице Quirón с головной болью и недомоганием. Специалисты связали ее симптомы с обычными побочными эффектами от препарата.По данным издания, через 10 дней женщина вернулась в больницу, так как ее состояние не улучшалось. Первая компьютерная томография не выявила серьезных проблем. На следующий день исследование повторили и обнаружили обширное кровоизлияние, которое медики попытались убрать хирургическим путем. Во время операции у пациентки выявили отек мозга. Она скончалась в понедельник.Как отмечается, ранее у женщины не наблюдалось никаких патологий. Взятый после смерти анализ на коронавирус дал отрицательный результат. В настоящее время врачи ожидают результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти. Источники издания подтвердили, что медучреждение проинформировало испанское и европейское агентства по лекарственным средствам.Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , франция, италия, испания, в мире
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Преподавательница в Испании
умерла от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca
, медики проинформировали местные власти и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу инцидента, сообщает газета Diario SUR.
Как сообщается, 43-летняя женщина работала преподавателем в городе Марбелья, входящем в состав автономного сообщества Андалусия на юге Испании. Она была привита вакциной компании AstraZeneca 3 марта и через несколько часов обратилась в отделение неотложной помощи в больнице Quirón с головной болью и недомоганием. Специалисты связали ее симптомы с обычными побочными эффектами от препарата.
По данным издания, через 10 дней женщина вернулась в больницу, так как ее состояние не улучшалось. Первая компьютерная томография не выявила серьезных проблем. На следующий день исследование повторили и обнаружили обширное кровоизлияние, которое медики попытались убрать хирургическим путем. Во время операции у пациентки выявили отек мозга. Она скончалась в понедельник.
Как отмечается, ранее у женщины не наблюдалось никаких патологий. Взятый после смерти анализ на коронавирус дал отрицательный результат. В настоящее время врачи ожидают результатов вскрытия, чтобы определить причину смерти. Источники издания подтвердили, что медучреждение проинформировало испанское и европейское агентства по лекарственным средствам.
Ранее некоторые страны ЕС, включая Австрию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию и другие, временно приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca из-за поступления информации о возможных тромбоэмболических осложнениях у привившихся. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в своем заявлении сообщило, что проводит расследование инцидентов, а также высказало позицию, что на время проведения расследования прививать вакциной AstraZeneca возможно.