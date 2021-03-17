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В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков
В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков
Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:56
2021-03-17T15:56
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов"."Ключевая проблема - это восстановление туризма, общения между странами, восстановление туристических потоков. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы мы сможем начать постепенное восстановление туристических потоков", - сказал Ефимов.Он отметил, что на сегодняшний день по-прежнему сферы туризма и гостиничного бизнеса в 2 раза меньше, чем до периода пандемии.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика

В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков

15:56 17.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на смотровой площадке в парке "Зарядье" в Москве.
Отдыхающие на смотровой площадке в парке Зарядье в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".
"Ключевая проблема - это восстановление туризма, общения между странами, восстановление туристических потоков. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы мы сможем начать постепенное восстановление туристических потоков", - сказал Ефимов.
Он отметил, что на сегодняшний день по-прежнему сферы туризма и гостиничного бизнеса в 2 раза меньше, чем до периода пандемии.
"Те результаты, которые мы видим, позволяют нам на сегодняшний момент делать аккуратные прогнозы по восстановлению экономики по большинству направлений в этом году, но и ряд отраслей - туризм, авиаперевозки, будут восстанавливаться несколько дольше. Но те меры, которые принимаются на уровне правительства, ...позволяют поддерживать эти отрасли", - добавил заммэра.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2020
18 июля 2020, 06:58Туризм
Мэр Москвы рассказал о доходах города от туризма
 
Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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