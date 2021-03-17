https://ria.ru/20210317/turizm-1601669029.html

В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков

В Москве в ближайшие месяцы начнут восстановление туристических потоков

Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:56

2021-03-17T15:56

2021-03-17T15:56

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов"."Ключевая проблема - это восстановление туризма, общения между странами, восстановление туристических потоков. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшие месяцы мы сможем начать постепенное восстановление туристических потоков", - сказал Ефимов.Он отметил, что на сегодняшний день по-прежнему сферы туризма и гостиничного бизнеса в 2 раза меньше, чем до периода пандемии.

https://ria.ru/20200718/1574523137.html

москва

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2021

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владимир ефимов (политик), москва, экономика