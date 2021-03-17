https://ria.ru/20210317/turizm-1601619516.html

В Воронежской области инвестпроекты в сфере туризма получат льготы

В Воронежской области инвестпроекты в сфере туризма получат льготы

Воронежская областная дума утвердила предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает заксобрание. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:27

2021-03-17T12:27

2021-03-17T12:27

воронежская область

владимир нетесов

новости - туризм

воронежская областная дума

воронежская область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает заксобрание.В Воронежской области подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года. На восьмом заседании регионального парламента депутаты утвердили изменения в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области"."Документ разработан в целях формирования конкурентной среды и предоставления мер областной поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в туристической отрасли. Изменения предусматривают расширение перечня критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых в сфере туризма. Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 миллионов рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться существенные налоговые льготы", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Он напомнил, что законом предусмотрены различные меры государственной поддержки инвестиционным проектам, отнесенным к категории особо значимых, по определенным видам экономической деятельности. Инвестиционные проекты в сфере туризма в этот перечень ранее включены не были."В настоящее время у санаторно-курортного комплекса в целом не очень высокая инвестиционная привлекательность при высоких потребностях в капитальных затратах. Нововведение будет являться одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития инфраструктуры регионального туризма", – отметил Нетёсов.Приоритеты развития базовых отраслей экономики и национальные проекты, среди которых проекты в сфере здравоохранения, определены указом главы государства. Кроме того, в стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года уделено внимание необходимости повышения качества и доступности услуг в сфере туризма и отдыха. В связи с этим государственная поддержка организаций, реализующих инвестпроекты в сфере предоставления санаторно-курортных услуг, сегодня становится одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.На сегодняшний день порядка девяти организаций уже потенциально выразили готовность реализовывать соответствующие проекты в области."Благодаря развитию туристской сферы в Воронежской области станет возможным предоставление качественного регионального туристического продукта потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное использование туристской инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. Фактически с принятием данного закона в регионе подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года", – резюмировал Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20210315/semi-1601350120.html

https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html

https://ria.ru/20210304/rasselenie-1599883336.html

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владимир нетесов, новости - туризм, воронежская областная дума, воронежская область, экономика