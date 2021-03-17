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Воронежская область
Воронежская область
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В Воронежской области инвестпроекты в сфере туризма получат льготы
В Воронежской области инвестпроекты в сфере туризма получат льготы
Воронежская областная дума утвердила предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает заксобрание. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:27
2021-03-17T12:27
воронежская область
владимир нетесов
новости - туризм
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает заксобрание.В Воронежской области подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года. На восьмом заседании регионального парламента депутаты утвердили изменения в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области"."Документ разработан в целях формирования конкурентной среды и предоставления мер областной поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в туристической отрасли. Изменения предусматривают расширение перечня критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых в сфере туризма. Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 миллионов рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться существенные налоговые льготы", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Он напомнил, что законом предусмотрены различные меры государственной поддержки инвестиционным проектам, отнесенным к категории особо значимых, по определенным видам экономической деятельности. Инвестиционные проекты в сфере туризма в этот перечень ранее включены не были."В настоящее время у санаторно-курортного комплекса в целом не очень высокая инвестиционная привлекательность при высоких потребностях в капитальных затратах. Нововведение будет являться одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития инфраструктуры регионального туризма", – отметил Нетёсов.Приоритеты развития базовых отраслей экономики и национальные проекты, среди которых проекты в сфере здравоохранения, определены указом главы государства. Кроме того, в стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года уделено внимание необходимости повышения качества и доступности услуг в сфере туризма и отдыха. В связи с этим государственная поддержка организаций, реализующих инвестпроекты в сфере предоставления санаторно-курортных услуг, сегодня становится одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона.На сегодняшний день порядка девяти организаций уже потенциально выразили готовность реализовывать соответствующие проекты в области."Благодаря развитию туристской сферы в Воронежской области станет возможным предоставление качественного регионального туристического продукта потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное использование туристской инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. Фактически с принятием данного закона в регионе подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года", – резюмировал Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20210315/semi-1601350120.html
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владимир нетесов, новости - туризм, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

В Воронежской области инвестпроекты в сфере туризма получат льготы

12:27 17.03.2021
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила предоставление льгот для инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает заксобрание.
В Воронежской области подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года. На восьмом заседании регионального парламента депутаты утвердили изменения в закон "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".
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"Документ разработан в целях формирования конкурентной среды и предоставления мер областной поддержки предприятиям, осуществляющим деятельность в туристической отрасли. Изменения предусматривают расширение перечня критериев отнесения инвестиционных проектов к категории особо значимых в сфере туризма. Для организаций, которые планируют создание новых объектов капитального строительства с объемом инвестиций не менее 300 миллионов рублей, относящихся к санаторно-курортному лечению и отдыху, а также входящим в туристско-рекреационный кластер, будут предоставляться существенные налоговые льготы", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он напомнил, что законом предусмотрены различные меры государственной поддержки инвестиционным проектам, отнесенным к категории особо значимых, по определенным видам экономической деятельности. Инвестиционные проекты в сфере туризма в этот перечень ранее включены не были.
"В настоящее время у санаторно-курортного комплекса в целом не очень высокая инвестиционная привлекательность при высоких потребностях в капитальных затратах. Нововведение будет являться одним из механизмов создания условий по привлечению инвестиций в туристическую сферу и развития инфраструктуры регионального туризма", – отметил Нетёсов.
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На сегодняшний день порядка девяти организаций уже потенциально выразили готовность реализовывать соответствующие проекты в области.
"Благодаря развитию туристской сферы в Воронежской области станет возможным предоставление качественного регионального туристического продукта потребителям на внутреннем и международном рынках, эффективное использование туристской инфраструктуры, увеличение количества рабочих мест и объема налогов, поступающих в бюджеты всех уровней. Фактически с принятием данного закона в регионе подготавливается нормативная база для реализации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", основные параметры которого должны быть разработаны к лету 2021 года", – резюмировал Владимир Нетёсов.
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