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https://ria.ru/20210317/sviridova-1601622185.html
Алена Свиридова рассказала, как страдала из-за несчастной любви
Алена Свиридова рассказала, как страдала из-за несчастной любви
Певица и актриса Алена Свиридова разместила в Instagram пост, в котором откровенно рассказала, как много лет назад страдала из-за несчастной любви. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:14
2021-03-17T16:14
психология отношений
отношения
эми уайнхаус
любовь
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
алена свиридова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица и актриса Алена Свиридова разместила в Instagram пост, в котором откровенно рассказала, как много лет назад страдала из-за несчастной любви. По словам артистки, "в минуты отчаяния" она много курила, чтобы заглушить душевную боль. "Сидела тупо у окна и курила одну за одной. И хотела умереть. И так целый месяц. Или больше. Но потом в организме срабатывал какой-то предохранитель, и он вырубал меня жутким бронхитом. В жару и бреду я выкашливала всю гадость, которой удалось за это время забить свои легкие. И когда температура падала, наступал катарсис, проходила депрессия и вновь хотелось жить!" — поделилась воспоминаниями Свиридова.После такой "перезагрузки" исполнительница хитов "Бедная овечка" и "Розовый фламинго" на табачные изделия даже смотреть не могла.Она добавила, что считает свои страдания "не совсем настоящими" по сравнению с тем, что пережили ее бабушки во время войны. "Они пережили войну, голод, потерю мужей и сыновей, а тысячи достойнейших людей прошли через ад лагерей и репрессий, может поэтому мои страдания всегда кажутся мне не совсем настоящими. Я постоянно помню о тех, кому было гораздо хуже. Эта память о них — хороший предохранитель от того, чтобы не сломаться", — призналась Алена Свиридова.Написать такой откровенный пост певицу вдохновило участие в недавнем выпуске телепередачи "Точь-в-точь" на Первом канале в образе Эми Уайнхаус. Британской певицы не стало в 2011 году.В своих песнях знаменитая вокалистка часто пела о тяжелых расставаниях и депрессивных состояниях. "У Эми Уайнхаус страдания неподдельные. Непереносимые. И зависимость неподдельная. Это другое. Это биохимия, помноженная на ранимость и незрелый возраст. Включилась программа на самоуничтожение. Жаль ее безумно. R.I.P.", — высказалась о певице Свиридова.
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психология отношений, отношения, эми уайнхаус, любовь, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алена свиридова

Алена Свиридова рассказала, как страдала из-за несчастной любви

16:14 17.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГала-ужин музыкальной премии "Виктория"
Гала-ужин музыкальной премии Виктория - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица и актриса Алена Свиридова разместила в Instagram пост, в котором откровенно рассказала, как много лет назад страдала из-за несчастной любви.
По словам артистки, "в минуты отчаяния" она много курила, чтобы заглушить душевную боль.
"Сидела тупо у окна и курила одну за одной. И хотела умереть. И так целый месяц. Или больше. Но потом в организме срабатывал какой-то предохранитель, и он вырубал меня жутким бронхитом. В жару и бреду я выкашливала всю гадость, которой удалось за это время забить свои легкие. И когда температура падала, наступал катарсис, проходила депрессия и вновь хотелось жить!" — поделилась воспоминаниями Свиридова.
После такой "перезагрузки" исполнительница хитов "Бедная овечка" и "Розовый фламинго" на табачные изделия даже смотреть не могла.

"Последний раз такое случалось лет 15 назад. Сейчас даже удивляюсь, неужели стоило? Проклятая любовь", — с иронией отметила певица.

Она добавила, что считает свои страдания "не совсем настоящими" по сравнению с тем, что пережили ее бабушки во время войны.
"Они пережили войну, голод, потерю мужей и сыновей, а тысячи достойнейших людей прошли через ад лагерей и репрессий, может поэтому мои страдания всегда кажутся мне не совсем настоящими. Я постоянно помню о тех, кому было гораздо хуже. Эта память о них — хороший предохранитель от того, чтобы не сломаться", — призналась Алена Свиридова.
Написать такой откровенный пост певицу вдохновило участие в недавнем выпуске телепередачи "Точь-в-точь" на Первом канале в образе Эми Уайнхаус. Британской певицы не стало в 2011 году.
В своих песнях знаменитая вокалистка часто пела о тяжелых расставаниях и депрессивных состояниях.
"У Эми Уайнхаус страдания неподдельные. Непереносимые. И зависимость неподдельная. Это другое. Это биохимия, помноженная на ранимость и незрелый возраст. Включилась программа на самоуничтожение. Жаль ее безумно. R.I.P.", — высказалась о певице Свиридова.
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Шоубизпсихология отношенийотношенияЭми УайнхаусЛюбовьШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАлена Свиридова
 
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