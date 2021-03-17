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Стюардесса рассказала о том, как максимально обезопасить себя в полете
Стюардесса рассказала о том, как максимально обезопасить себя в полете
Бортпроводница рассказала о правилах, которые пассажиры самолета неохотно выполняют, но должны это делать для собственной безопасности, сообщает Express. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:02
2021-03-17T03:02
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Бортпроводница рассказала о правилах, которые пассажиры самолета неохотно выполняют, но должны это делать для собственной безопасности, сообщает Express. Например, не все понимают, почему во время взлета и посадки нужно держать шторки иллюминатора открытыми. А это очень важное требование безопасности полета. Дело в том, что глаза пассажиров и экипажа привыкают к естественному освещению вне зависимости от времени суток. Это окажется жизненно важным в случае вынужденной эвакуации.Правила авиационной безопасности в США, Великобритании, Австралии и других стран требуют, чтобы самолеты можно было полностью освободить менее чем за 90 секунд. Это тот промежуток времени, за который топливо в баке может воспламениться и взорваться. Поэтому очень важно, чтобы пассажиры не были дезориентированы, когда они покидают борт, и могли выйти как можно быстрее. Во время ЧП это тоже важно. "Вы быстрее сориентируетесь, где верх, а где низ салона”, — написала стюардесса Бетти Нэски в своей книге "Бетти в небе с чемоданом". Кроме того, открытые шторки позволят спасателям заглянуть внутрь салона.Еще одно правило, которое может раздражать пассажиров, — это необходимость убирать откидной столик при взлете и посадке.“Причина, по которой вы должны вернуть его в вертикальное и запертое положение, заключается в том, что вы не наткнетесь на него, если произойдет нештатная ситуация", — пояснила Бетти. Более того, столы могут стать помехой во время эвакуации.Третье правило — возвращение спинок кресел в вертикальное положение при взлете и посадке."Это также необходимо, чтобы облегчить эвакуацию и свести к минимуму возможные травмы в случае внезапной остановки на взлетной полосе", — пояснила Бетти.
https://ria.ru/20210302/gruziya-1599452226.html
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Бортпроводница рассказала о правилах, которые пассажиры самолета неохотно выполняют, но должны это делать для собственной безопасности, сообщает
Express.
Например, не все понимают, почему во время взлета и посадки нужно держать шторки иллюминатора открытыми. А это очень важное требование безопасности полета. Дело в том, что глаза пассажиров и экипажа привыкают к естественному освещению вне зависимости от времени суток. Это окажется жизненно важным в случае вынужденной эвакуации.
Правила авиационной безопасности в США, Великобритании, Австралии и других стран требуют, чтобы самолеты можно было полностью освободить менее чем за 90 секунд. Это тот промежуток времени, за который топливо в баке может воспламениться и взорваться. Поэтому очень важно, чтобы пассажиры не были дезориентированы, когда они покидают борт, и могли выйти как можно быстрее.
Во время ЧП это тоже важно. "Вы быстрее сориентируетесь, где верх, а где низ салона”, — написала стюардесса Бетти Нэски в своей книге "Бетти в небе с чемоданом". Кроме того, открытые шторки позволят спасателям заглянуть внутрь салона.
Еще одно правило, которое может раздражать пассажиров, — это необходимость убирать откидной столик при взлете и посадке.
“Причина, по которой вы должны вернуть его в вертикальное и запертое положение, заключается в том, что вы не наткнетесь на него, если произойдет нештатная ситуация", — пояснила Бетти. Более того, столы могут стать помехой во время эвакуации.
Третье правило — возвращение спинок кресел в вертикальное положение при взлете и посадке.
"Это также необходимо, чтобы облегчить эвакуацию и свести к минимуму возможные травмы в случае внезапной остановки на взлетной полосе", — пояснила Бетти.