"Школа современной пьесы" 30 марта покажет "Русское горе… от ума"
© Фото : предоставлено пресс-службой московского театра "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Русское горе… от ума" в московском театре "Школа современной пьесы"
© Фото : предоставлено пресс-службой московского театра "Школа современной пьесы"
МОСКВА, 17 мар — Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы". Игра с хрестоматийной комедией Александра Грибоедова в жанре ироничного мюзикла для драматических артистов.
"Школа современной пьесы" имеет дело с живыми авторами драматургических произведений. Но иногда артистам так хочется окунуться в проверенные временем тексты и сюжеты! И тогда театр берет классическую пьесу и создает на ее основе оригинальную музыкальную версию. Именно так в ШСП поступили с великой комедией Грибоедова, которую изучают в школе.
Авторы – драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин и режиссер Иосиф Райхельгауз прочитали пьесу, написанную 200 лет назад, и взглянули на нее глазами наших современников. Это оказалось несложно: социальный пафос, протест, неприятие оппозиционеров, торжество конъюнктурщиков и карьеристов – все это про наш сегодняшний день. А с другой стороны – любовь, измена, ревность, предательство – история вечная и всегда актуальная.
Полные юмора тексты органично разбавляют некоторую архаику грибоедовского стиха. Музыка Сергея Никитина – мелодичная и легко запоминающаяся, прекрасно сочетается с пластикой и танцами в постановке Светланы Кузяниной.
© Фото : предоставлено пресс-службой московского театра "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Русское горе… от ума" в московском театре "Школа современной пьесы"
© Фото : предоставлено пресс-службой московского театра "Школа современной пьесы"
Сцена из спектакля "Русское горе… от ума" в московском театре "Школа современной пьесы"
Художник Алексей Трегубов поместил героев комедии в так называемый "черный кабинет". Персонажи в черно-белых костюмах возникают из темноты: вот рука Молчалина вдруг зажила отдельной жизнью, вот возникли лица Софьи и Лизы, а вот скачет на игрушечной лошадке Чацкий – его нетрудно узнать по цилиндру.
Спектакль рассчитан на подростковую и молодежную аудиторию, которая готова взглянуть на школьную программу в новом для себя ракурсе.
Режиссер Иосиф Райхельгауз считает: "Персонажи "Русского горя… от ума" мало похожи на хрестоматийных героев Грибоедова в трактовке скучной училки из средней школы. Мне хотелось, чтобы зрители встретились с ними заново. Те, кто помнят комедию почти наизусть, пожалуй, слегка удивятся. Тех же, кто весьма приблизительно представляет, кто это там вопрошал: "А судьи кто?", а после так истошно зазывал: "Карету мне, карету!", ждет открытие: Грибоедов – это актуально".
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