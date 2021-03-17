https://ria.ru/20210317/spektakl-1601671491.html

"Школа современной пьесы" 30 марта покажет "Русское горе… от ума"

"Школа современной пьесы" 30 марта покажет "Русское горе… от ума"

Игра с хрестоматийной комедией Александра Грибоедова в жанре ироничного мюзикла для драматических артистов. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:07

2021-03-17T16:07

2021-03-17T16:07

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 мар — Пресс-служба московского театра "Школа современной пьесы". Игра с хрестоматийной комедией Александра Грибоедова в жанре ироничного мюзикла для драматических артистов. "Школа современной пьесы" имеет дело с живыми авторами драматургических произведений. Но иногда артистам так хочется окунуться в проверенные временем тексты и сюжеты! И тогда театр берет классическую пьесу и создает на ее основе оригинальную музыкальную версию. Именно так в ШСП поступили с великой комедией Грибоедова, которую изучают в школе. Авторы – драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин и режиссер Иосиф Райхельгауз прочитали пьесу, написанную 200 лет назад, и взглянули на нее глазами наших современников. Это оказалось несложно: социальный пафос, протест, неприятие оппозиционеров, торжество конъюнктурщиков и карьеристов – все это про наш сегодняшний день. А с другой стороны – любовь, измена, ревность, предательство – история вечная и всегда актуальная. Полные юмора тексты органично разбавляют некоторую архаику грибоедовского стиха. Музыка Сергея Никитина – мелодичная и легко запоминающаяся, прекрасно сочетается с пластикой и танцами в постановке Светланы Кузяниной.Художник Алексей Трегубов поместил героев комедии в так называемый "черный кабинет". Персонажи в черно-белых костюмах возникают из темноты: вот рука Молчалина вдруг зажила отдельной жизнью, вот возникли лица Софьи и Лизы, а вот скачет на игрушечной лошадке Чацкий – его нетрудно узнать по цилиндру. Спектакль рассчитан на подростковую и молодежную аудиторию, которая готова взглянуть на школьную программу в новом для себя ракурсе. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы