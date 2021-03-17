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Стартовал федеральный этап конкурса "Лучший социальный проект года"
Стартовал федеральный этап конкурса "Лучший социальный проект года"
Более 500 региональных проектов претендуют на на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:23
2021-03-17T16:23
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
ргсу
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 500 региональных проектов претендуют на на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", федеральный этап которого стартовал в среду, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс, который проводят АНО "РСВ" и РГСУ, проходит в шестой раз и призван выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов предпринимателей. Каждый финалист регионального уровня получил диплом о победе в региональном этапе, памятную статуэтку, а также денежные гранты и содействие в информационном развитии. В ближайшие две недели команда в составе свыше 150 федеральных экспертов оценит проекты, которые получили наивысшую оценку в региональном этапе, и определит 12 "лучших из лучших".
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), ргсу, общество

Стартовал федеральный этап конкурса "Лучший социальный проект года"

16:23 17.03.2021
 
© Фото : «Россия — страна возможностей»Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" 2020
Стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса Лучший социальный проект года 2020 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : «Россия — страна возможностей»
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 500 региональных проектов претендуют на на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", федеральный этап которого стартовал в среду, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Конкурс, который проводят АНО "РСВ" и РГСУ, проходит в шестой раз и призван выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов предпринимателей.
"На федеральный этап конкурс выходит с отличными показателями. Вновь в региональном этапе участие приняли все 85 регионов нашей страны, несмотря на пандемию и множество затруднений, которые испытал на себе малый бизнес. Суммарно по всем заявкам, представленным на конкурс, было создано более 16,5 тысяч рабочих мест за 2020 год, из них почти 6 тысяч – для незащищенных слоев населения", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.
Каждый финалист регионального уровня получил диплом о победе в региональном этапе, памятную статуэтку, а также денежные гранты и содействие в информационном развитии. В ближайшие две недели команда в составе свыше 150 федеральных экспертов оценит проекты, которые получили наивысшую оценку в региональном этапе, и определит 12 "лучших из лучших".
"В рамках конкурса мы не только определяем лучшие практики решения социальных проблем, но и формируем сообщество социальных предпринимателей, экспертов, представителей власти. Сегодня нас уже более шести с половиной тысяч! Каждый участник конкурса решает конкретные социальные вопросы, а это сотни и тысячи людей, получающие необходимую социальную помощь", - привели в пресс-службе слова руководителя оргкомитета конкурса, директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ Дениса Богатова.
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АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")РГСУОбщество
 
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