https://ria.ru/20210317/sotsproekt-1601672645.html

Стартовал федеральный этап конкурса "Лучший социальный проект года"

Стартовал федеральный этап конкурса "Лучший социальный проект года"

Более 500 региональных проектов претендуют на на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:23

2021-03-17T16:23

2021-03-17T16:23

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

ргсу

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 500 региональных проектов претендуют на на звание лауреата и статус лучшего проекта в 12 номинациях Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", федеральный этап которого стартовал в среду, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Конкурс, который проводят АНО "РСВ" и РГСУ, проходит в шестой раз и призван выявить лучшие практики решения социальных проблем через реализацию проектов предпринимателей. Каждый финалист регионального уровня получил диплом о победе в региональном этапе, памятную статуэтку, а также денежные гранты и содействие в информационном развитии. В ближайшие две недели команда в составе свыше 150 федеральных экспертов оценит проекты, которые получили наивысшую оценку в региональном этапе, и определит 12 "лучших из лучших".

https://ria.ru/20200513/1571363359.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), ргсу, общество