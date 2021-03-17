https://ria.ru/20210317/shoygu-1601604050.html

Шойгу оценил первые шаги администрации Байдена по вопросам безопасности

Шойгу оценил первые шаги администрации Байдена по вопросам безопасности

Первые шаги новой американской администрации по вопросам стратегической безопасности обнадеживают, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:13

2021-03-17T11:13

2021-03-17T11:13

россия

нато

джо байден

сергей шойгу

южная корея

япония

сша

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АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Первые шаги новой американской администрации по вопросам стратегической безопасности обнадеживают, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz."Ну знаете, первые шаги обнадеживают. Они обнадеживают, потому что (произошло) такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу", - сказал министр.Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.Шойгу также выразил надежду, что "в дальнейшем могут быть сначала сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны". "Так, сегодня говорится: "Да, с Россией надо сотрудничать, но только в тех сферах, где нам это выгодно". Такая вот сегодня переговорная платформа, что ли. Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове – полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО", - отметил глава Минобороны РФ.По его мнению, в достижении договоренностей "есть крайняя необходимость и крайняя нужда". "Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления; мы ждали. По ракетам средней и меньшей дальности договор был, на мой взгляд, вполне приемлемый. Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора", - сказал министр.Он напомнил, что РФ на себя взяла обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. "Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи. И мы, к сожалению, не получили пока ответа на этот вопрос", - сказал он.

https://ria.ru/20210127/bezopasnost-1594766752.html

https://ria.ru/20201114/drsmd-1584625280.html

россия

южная корея

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, джо байден, сергей шойгу, южная корея, япония, сша