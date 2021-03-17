Шойгу оценил первые шаги администрации Байдена по вопросам безопасности
АЛМА-АТА, 17 мар - РИА Новости. Первые шаги новой американской администрации по вопросам стратегической безопасности обнадеживают, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.
"Ну знаете, первые шаги обнадеживают. Они обнадеживают, потому что (произошло) такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу", - сказал министр.
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Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Шойгу также выразил надежду, что "в дальнейшем могут быть сначала сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны". "Так, сегодня говорится: "Да, с Россией надо сотрудничать, но только в тех сферах, где нам это выгодно". Такая вот сегодня переговорная платформа, что ли. Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове – полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО", - отметил глава Минобороны РФ.
По его мнению, в достижении договоренностей "есть крайняя необходимость и крайняя нужда". "Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления; мы ждали. По ракетам средней и меньшей дальности договор был, на мой взгляд, вполне приемлемый. Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора", - сказал министр.
Он напомнил, что РФ на себя взяла обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. "Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи. И мы, к сожалению, не получили пока ответа на этот вопрос", - сказал он.
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