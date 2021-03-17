https://ria.ru/20210317/shankhay-1601662363.html

Власти Шанхая выделили в период пандемии $4 млрд на цифровую экономику

Власти Шанхая выделили в период пандемии $4 млрд на цифровую экономику

Власти Шанхая в период пандемии выделили 4 миллиарда долларов на развитие сектора финансовых услуг, телекоммуникаций и ИТ-технологий , сообщил заместитель... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

россия-китай: главное

шанхай

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МОСКВА, 17 мар – РИА НОВОСТИ. Власти Шанхая в период пандемии выделили 4 миллиарда долларов на развитие сектора финансовых услуг, телекоммуникаций и ИТ-технологий , сообщил заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и автоматизации Жун Чжицинь."Пандемия привела к появлению новых трендов экономики. Сфера услуг изменилась, много перешло в онлайн-сектор. Наметились новые витки промышленного развития", - сообщил он в ходе онлайн-форума "COVID-19 vs Economy", организованного МИА "Россия сегодня".Жун Чжицинь отметил, что, помимо инвестиций в экономику города, администрация Шанхая оказывает помощь в рамках межрегионального сотрудничества 381 предприятию за пределами мегаполиса, чья деятельность связана с экономикой Шанхая.По данным на начало 2021 года, население Шанхая составляет 24,15 миллиона человек. Валовый региональный продукт мегаполиса составляет около 0,5 триллиона долларов.

https://ria.ru/20210317/pekin-1601645971.html

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шанхай