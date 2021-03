https://ria.ru/20210317/schedrost-1601650286.html

Обнаружена связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин

Обнаружена связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. К такому выводу пришли ученые из Шэньчжэньского университета (Китай), исследование которых опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Специалисты отобрали 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы: в первой участникам втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона, в другой — плацебо. После этого испытуемым выдали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.Выяснилось, что все мужчины примерно одинаково проявляли щедрость по отношению к близким. А вот в случае с малознакомыми людьми добровольцы, получавшие тестостерон, оказались более эгоистичны и оставили почти всю сумму себе.Во время принятия решения за активностью мозга участников исследователи следили с помощью МРТ. В итоге ученые выяснили, что тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.

