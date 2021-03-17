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Обнаружена связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин
Обнаружена связь между уровнем тестостерона и щедростью мужчин
Уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. К такому выводу пришли ученые из Шэньчжэньского университета (Китай), исследование которых... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:42
2021-03-17T14:42
2021-03-17T16:01
наука
proceedings of the national academy of sciences
китай
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. К такому выводу пришли ученые из Шэньчжэньского университета (Китай), исследование которых опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.Специалисты отобрали 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы: в первой участникам втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона, в другой — плацебо. После этого испытуемым выдали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.Выяснилось, что все мужчины примерно одинаково проявляли щедрость по отношению к близким. А вот в случае с малознакомыми людьми добровольцы, получавшие тестостерон, оказались более эгоистичны и оставили почти всю сумму себе.Во время принятия решения за активностью мозга участников исследователи следили с помощью МРТ. В итоге ученые выяснили, что тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.
https://ria.ru/20210314/fast-fud-1601144555.html
китай
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proceedings of the national academy of sciences, китай, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость. К такому выводу пришли ученые из Шэньчжэньского университета (Китай
), исследование которых опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences
.
Специалисты отобрали 70 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы: в первой участникам втирали в кожу гель с высокой концентрацией тестостерона, в другой — плацебо. После этого испытуемым выдали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой.
Выяснилось, что все мужчины примерно одинаково проявляли щедрость по отношению к близким. А вот в случае с малознакомыми людьми добровольцы, получавшие тестостерон, оказались более эгоистичны и оставили почти всю сумму себе.
Во время принятия решения за активностью мозга участников исследователи следили с помощью МРТ. В итоге ученые выяснили, что тестостерон влияет на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.