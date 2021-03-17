https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601638989.html

Евросоюз утвердит список санкций за нарушения прав человека в понедельник

Евросоюз утвердит список санкций за нарушения прав человека в понедельник

Главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета 22 марта окончательно утвердят расширенный список санкций за серьезные нарушения прав человека, в который могут... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:50

2021-03-17T13:50

2021-03-17T13:50

евросоюз

в мире

политика

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета 22 марта окончательно утвердят расширенный список санкций за серьезные нарушения прав человека, в который могут войти граждане России и Китая, сообщил в среду РИА Новости источник в ЕС."Сегодня постпреды ЕС одобрили (расширение санкционного списка), но формально решение об утверждении состоится в понедельник (22 марта) на заседании Совета МИД ЕС", - сообщил собеседник агентства.Содержание расширенного списка станет известно после заседания Совета МИД ЕС, когда он будет опубликован в официальном журнале. СМИ ранее сообщали, что в расширенный список санкций войдут 11 физлиц, включая четырех граждан Китая, одну организацию из Китая, а также "представителей других стран", возможно, из России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана.Постпреды стран Евросоюза на заседании COREPER в среду утвердили расширение санкционного списка за нарушения прав человека. Пункт о расширении санкций числился в повестке заседания среди не требующих предварительного обсуждения.Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по дополнительным фигурантам. При этом он не стал сообщать подробности о новом санкционном списке, сославшись на конфиденциальность проводимой работы.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестованы в Суде ЕС.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/frantsiya-1601135584.html

https://ria.ru/20210226/izdevatelstvo-1599116634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евросоюз, в мире, политика