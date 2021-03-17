Samsung представила два новых смартфона
17:07 17.03.2021 (обновлено: 17:38 17.03.2021)
© SamsungСмартфоны Samsung Galaxy A72
© Samsung
Среднебюджетник Galaxy A52 получил 6,5-дюймовый AMOLED-экран с врезанной фронтальной камерой и возможностью обновлять картинку на частоте 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. За производительность отвечает процессор Snapdragon 720G,работающий на максимальной частоте 2,3 ГГц. И если глобальная версия A52 работает в мобильных сетях пятого поколения, то смартфон для России поддерживает лишь LTE. В остальном устройство получило полный спектр интерфейсов и разъемов — Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, чип NFC, аудиоджек и порт USB-C.
Смартфон получил ряд возможностей, недоступных предшественнику. Так, здесь появилась влагозащита по стандарту IP67. Емкость аккумулятора выросла до 4500 мАч, как и мощность быстрой зарядки, которая теперь составляет 25 Вт. Наконец, значительно "подтянулись" камеры — главный 64-мегапиксельный датчик в четырехсенсорном блоке получил оптическую стабилизацию. Вместе с ним работают "ширик" на 8 Мп, 5-мегапиксельный макросенсор и датчик глубины 5 Мп.
Старшая версия Galaxy A72 отличается большим дисплеем — 6,7 дюйма при ровно таких же характеристиках. Смартфон оснащен аналогичной аппаратной платформой от Qualcomm. Главное отличие заключается в камерном блоке: с 64-мегапиксельном главном сенсоре состыкованы "ширик" на 12 Мп и телефотосенсор 8 Мп, способный делать снимки при трехкратном оптическом зуме. Аккумулятор в смартфоне достиг отметки в 5000 мАч.
Оба смартфона работают на ОС Android 11 с фирменной оболочкой OneUI 3.1. Продажи Galaxy A52 и A72 открыты с 17 марта. За версию Galaxy A52 4/128 ГБ Samsung назначил цену 26 990 рублей, 8/256 ГБ — 32 990 рублей. A72 ощутимо дороже на старте: 6/128 ГБ обойдется в 35 990 рублей, а 8/256 ГБ — 39 990 рублей.