https://ria.ru/20210317/rudnik-1601572176.html

В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков

В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков

Спасатели достали одного из двух горняков, заблокированных на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:56

2021-03-17T04:56

2021-03-17T04:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Спасатели достали одного из двух горняков, заблокированных на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.Утром в среду при обрушении породы в руднике в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы. Спасатели добрались до двух заблокированных горняков и приступили к спасательным работам. У одного из мужчин травма ног.Отмечается, что идет выпуск горных масс.Рудник "Королевский" в Дальнегорске принадлежит "Дальполиметаллу". Согласно информации на сайте компании, участок "Королевский" рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.

https://ria.ru/20201026/rudnik-1581507375.html

дальнегорск

приморский край

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, приморский край, происшествия