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Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемической ситуации в стране

Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемической ситуации в стране

Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:24

2021-03-17T20:24

2021-03-17T20:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тысяч в сутки. Но, вместе с тем, ситуация остается напряженной", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество