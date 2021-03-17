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Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемической ситуации в стране
Глава Роспотребнадзора рассказала об эпидемической ситуации в стране
Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:24
2021-03-17T20:24
2021-03-17T20:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Эпидемическая ситуация в России стабилизируется, но остаётся напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня, он уже менее семи на 100 тысяч в сутки. Но, вместе с тем, ситуация остается напряженной", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество