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Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года

Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года

К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе, являвшимся федеративным государством, в состав которого входили 15 союзных республик, характеризовалась... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:12

2021-03-17T04:12

2021-03-17T04:12

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К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе, являвшимся федеративным государством, в состав которого входили 15 союзных республик, характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. Страна по-прежнему оставалась великой державой, но стремительно утрачивала этот статус. Главной причиной такого явления было экстенсивное развитие плановой социалистической экономики (за счет все новых ресурсов, а не за счет повышения эффективности труда), прогрессирующее падение темпов роста промышленности и технико-экономическое отставание от стран Запада. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х годов упали до уровня экономической стагнации (застоя). В 1985 году с приходом к руководству страной Михаила Горбачева было начато реформирование советского общества, называемое перестройкой. Меры по экономическому реформированию страны подкреплялись политической реформой, включавшей распространение гласности, демократизацию политической системы, свободные выборы в законодательные органы власти всех уровней и отказ от однопартийной политической системы. К концу 1980-х – началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Из-за контроля над собственностью постоянно возникали конфликты между республиканскими властями, добивавшимися перераспределения экономических ресурсов в свою пользу, и союзным центром. Националистические настроения захлестнули не только Прибалтику, где они уже несколько лет являлись доминирующими, но и Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. К началу 1990-х годов дезинтеграционные процессы в СССР приобрели критический характер. Большая часть жителей любой республики считала, что лучший способ избавиться от эксплуатации со стороны центральной бюрократии – это отделение от СССР. В связи с этим 3 апреля 1990 года, был принят специальный закон СССР "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", в статье 2 которого было установлено, что "решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)". Причем референдум должен был состояться не ранее шести месяцев с момента постановки вопроса о выходе союзной республики из СССР. В союзной республике, имевшей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум должен проводиться отдельно по каждой автономии. Таким образом, предусмотренные законом другие процедурные ограничения и установление переходного периода сроком до пяти лет делали практически невозможным выход союзных республик из СССР. Несмотря на это, весной-летом 1990 года начался так называемый "парад суверенитетов", в ходе которого прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, включая Россию, приняли Декларации о национальном суверенитете, где оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими. Союзные республики отказывались перечислять налоги в федеральное казначейство, настаивая на переходе к одноканальной системе сбора налогов при усилении собственного контроля над расходами руководства СССРПротивостояние республиканских и союзных структур повсеместно снижало управляемость политическими и экономическими процессами. Кроме того, с августа по октябрь 1990 года происходит "парад суверенитетов" автономных республик и округов, входящих в состав РСФСР. В этих условиях одной из важнейших задач стала проблема реформирования СССР и заключение нового Союзного договора, в котором права республик существенно расширялись. 3 декабря 1990 года Съезд народных депутатов СССР, реагируя на "парад суверенитетов", принял постановление "Об общей концепции нового Союзного договора и порядке его заключения". Концепция предусматривала преобразование многонационального государства в "добровольный равноправный союз суверенных республик – демократическое федеративное государство". Однако стремительное нарастание процессов распада подтолкнуло руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым к проведению общесоюзного референдума. Решение о его проведении было принято на проходившем с 17 по 27 декабря 1990 года IV Съезде народных депутатов СССР, когда 1665 делегатов из 1816 присутствующих проголосовали за сохранение Союза ССР. Съезд принял постановление о проведении референдума по вопросу о сохранении СССР как "обновленной федерации равноправных суверенных республик", а также закон "О всенародном голосовании (референдуме СССР)", в котором констатировалось, что "в СССР народ осуществляет государственную власть как через Советы народных депутатов, так и непосредственно, в том числе путем референдума". Закон предусматривал, что право назначения референдума СССР принадлежит Съезду народных депутатов СССР, а в период между Съездами – Верховному Совету СССР. Во исполнение решения IV Съезда народных депутатов СССР и в соответствии с законодательством о референдуме СССР, исходя из того, что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую ответственность за судьбу Союза ССР, Верховный Совет СССР 16 января 1991 года принял постановление "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик". Единственный за 70-летний период существования СССР референдум состоялся 17 марта 1991 года. Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?". В голосовании приняли участие девять (РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Азербайджанская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР, Казахская ССР) из 15 союзных республик. В Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии, Армении, которые объявили о независимости или о переходе к независимости, референдум не проводился. Властями этих республик не были сформированы Центральные избирательные комиссии референдума, но часть граждан, проживавших на территории этих республик, все же смогла проголосовать. Ряд местных Советов народных депутатов, трудовые коллективы и общественные объединения на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также командование воинских частей, руководствуясь пунктами 3 и 5 постановления Верховного Совета СССР "О ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР 17 марта 1991 года", самостоятельно образовали округа и участки, окружные и участковые комиссии, зарегистрированные Центральной комиссией референдума СССР. Референдум также состоялся в Абхазии, входившей в состав Грузии и принявшей в 1990 году декларацию о суверенитете, Южной Осетии (автономная область в составе Грузии, в одностороннем порядке объявившая в 1990 году о преобразовании в республику), Приднестровье (часть Молдавии, принявшая в 1990 году декларацию о суверенитете и провозгласившая независимую республику в составе СССР), и Гагаузии (часть Молдавии, провозгласившая в 1990 году независимую республику в составе СССР). В Казахской ССР голосование на референдуме СССР проводилось по вопросу, сформулированному Верховным Советом республики: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств". При этом Президиум Верховного Совета Казахской ССР официально просил включить результаты голосования в общие итоги референдума СССР.По итогам голосования Центральная комиссия референдума СССР установила, что свыше 2/3 голосовавших граждан высказались за сохранение обновленного Союза. По данным комиссии, по Союзу ССР в целом: в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 647 355 человек; приняли участие в голосовании 148 574 606 человек (80%). Из них ответили: "Да" – 113 512 812 человек (76,4%); "Нет" – 32 303 977 человек (21,7%). Признаны недействительными – 2 757 817 бюллетеней (1,9%). В РСФСР в списки для голосования были включены 105 643 364 человек; приняли участие в голосовании 79 701 169 (75,4%). Из них ответили "Да" 56 860 783 (71,3% участвовавших), "Нет" – 21 030 753 (26,4%). Признаны недействительными 1 809 633 бюллетеней (2,3%). В Украинской ССР "Да" ответили – 70,2%; в Белорусской ССР – 82,7%; в Узбекской ССР – 93,7%; в Казахской ССР – 94,1%; в Азербайджанской ССР – 93,3%; в Киргизская ССР – 94,6%; в Таджикская ССР – 96,2%; в Туркменской ССР – 97,9%. В союзных республиках, где референдум проводился только на участках в воинских частях и на предприятиях, за "обновленный Союз" высказались в Грузии 99,9% пришедших голосовать, в Литве – 98,9%, в Латвии – 95,1%, в Молдавии – 98,3%, в Армении – 71,6%, в Эстонии – 95%. Абхазия и Южная Осетия также проголосовали за сохранение СССР. Согласно сообщению Центральной комиссии референдума, в частности, в Абхазской АССР в голосовании приняли участие 52,3% числа граждан, включенных в списки для голосования, из которых 98,6% ответили "да". 23 апреля 1991 года было принято "Совместное заявление" руководителей девяти союзных республик о программе действий по сохранению обновленного Союза. 15 августа 1991 года был опубликован проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Подписание договора, который должен был заложить основу новой системы государственного управления, было назначено на 20 августа 1991 года. Однако 19 августа 1991 года в стране начались события, получившие название "августовский путч", которые сорвали подписание союзного договора. Процесс распада СССР завершился 8 декабря 1991 года, когда главами Российской Федерации (РСФСР), Белоруссии и Украины было подписано так называемое "Беловежское соглашение" о прекращении существования Союза ССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, справки