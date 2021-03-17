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В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать
В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать
Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:48
2021-03-17T16:05
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации.Ранее сообщалось, что вечером 15 марта жительница города Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Затем, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его планировалось доставить санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород.Следствием в отношении 31-летней женщины было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемая задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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курская область, происшествия

В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать

07:48 17.03.2021 (обновлено: 16:05 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации.

"По информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался", — говорится в сообщении областных властей.

Ранее сообщалось, что вечером 15 марта жительница города Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Затем, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его планировалось доставить санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород.
Следствием в отношении 31-летней женщины было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемая задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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