В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать
07:48 17.03.2021 (обновлено: 16:05 17.03.2021)
ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации.
"По информации Курской областной клинической больницы, мальчик, доставленный с обширными ожогами тела из Железногорска, к сожалению, скончался", — говорится в сообщении областных властей.
Ранее сообщалось, что вечером 15 марта жительница города Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Затем, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его планировалось доставить санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород.
Следствием в отношении 31-летней женщины было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемая задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.