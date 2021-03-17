https://ria.ru/20210317/rebenok-1601576082.html

В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать

В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать

Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:48

2021-03-17T07:48

2021-03-17T16:05

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 17 мар — РИА Новости. Восьмилетний мальчик, которого облила бензином и подожгла в Курской области собственная мать, умер в больнице, говорится в сообщении областной администрации.Ранее сообщалось, что вечером 15 марта жительница города Железногорска Курской области облила во дворе дома горючим своего восьмилетнего сына во время ссоры и подожгла. Затем, поняв, что она сделала, женщина сбила пламя и вызвала скорую помощь. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его планировалось доставить санитарной авиацией в ожоговый центр в Нижний Новгород.Следствием в отношении 31-летней женщины было возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемая задержана, будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210311/rebenok-1600774510.html

курская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия