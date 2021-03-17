https://ria.ru/20210317/rak-1601614423.html

Созданы управляемые нанокапсулы для адресной доставки препаратов от рака

Созданы управляемые нанокапсулы для адресной доставки препаратов от рака

Российские ученые разработали наночастицы, которые можно при помощи магнитного излучения направлять к опухоли, отслеживать их по уровню флуоресценции и с... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:05

2021-03-17T12:05

2021-03-17T12:08

наука

рак

здоровье

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские ученые разработали наночастицы, которые можно при помощи магнитного излучения направлять к опухоли, отслеживать их по уровню флуоресценции и с помощью ультразвука инициировать высвобождение лекарственного препарата по мере необходимости. Описание разработки опубликовано в журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.Сегодня для лечения онкологических заболеваний используют химиотерапию, иммунотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство. Однако ни один из этих методов не обладает необходимой избирательностью. Это означает, что при воздействии на опухоль они затрагивают и здоровые ткани. Кроме того, из-за высокой токсичности для всего организма пациент зачастую с трудом переносит такое лечение.Исследователи из Сколтеха и Израильского медицинского центра Хадасса в Москве предложили использовать метод фокальной терапии, позволяющей при помощи наночастиц направлять лекарственный препарат точно к опухоли. Данную технологию можно использовать и в диагностических целях в дополнение к методам визуализации.Для изготовления наночастиц ученые из Сколтеха под руководством профессора Дмитрия Горина из Центра фотоники и квантовых материалов и профессора Тимофея Зацепина из Центра наук о жизни рассмотрели несколько вариантов биосовместимых материалов. В итоге были созданы многофункциональные наноструктурированные частицы, содержащие магнитные наночастицы — флуоресцентные красители Cy5 и Cy7, а также лекарственный препарат доксорубицин.Затем ученые провели лабораторные эксперименты и исследования на животных, результаты которых продемонстрировали не только работоспособность предложенного метода, но и высокую точность адресной доставки доксорубицина в печень. Нанокапсулы направляют на определенные участки опухоли при помощи градиента магнитного излучения, обеспечивая контроль с помощью визуализации высокого разрешения методами МРТ, оптоакустической и флуоресцентной визуализации. Высвобождение лекарственного препарата инициируют при помощи ультразвука.Более детально о разработке рассказывает Дмитрий Горин, слова которого приводятся в пресс-релизе Сколтеха: "Капсулы для доставки лекарственных препаратов были изготовлены с использованием двух методов. Один из них, метод индуцированной кристаллизацией адсорбции (FIL), был предложен соавторами статьи ранее и успешно использован для загрузки неорганических наночастиц, белков и низкомолекулярных лекарственных веществ в частицы ватерита субмикронного размера. Частицы ватерита использовались в качестве темплейтов при изготовлении носителей и удалялись после образования оболочки из полимера. Для создания такой биоразлагаемой полимерной оболочки использовался метод полиионной сборки". Исследования с помощью МРТ проводили в Израильском медицинском центре Хадасса в Москве, а тестирование методами динамического рассеяния света (ДРС) и флуоресцентной томографии, а также гистологические исследования — на оборудовании Центра коллективного пользования "Биовизуализация и спектроскопия" Сколковского института науки и технологий.Авторы надеются, что разработанная ими технология будет способствовать повышению точности адресной доставки лекарств при химиотерапии онкологических больных. На следующем этапе работы ученые планируют провести доклинические исследования на животных с целью оценки терапевтической эффективности и безопасности системы.

https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html

https://ria.ru/20210303/rak-1599797080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье, сколковский институт науки и технологий