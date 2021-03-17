https://ria.ru/20210317/putin-1601648857.html

Путин назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом

Путин назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом

Президент России Владимир Путин в ходе коллегии генеральной прокуратуры РФ назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом, призвал рассматривать... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:35

2021-03-17T14:35

2021-03-17T14:45

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе коллегии генеральной прокуратуры РФ назвал охрану прав несовершеннолетних абсолютным приоритетом, призвал рассматривать проблемы многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и сирот в первоочередном порядке."Среди безусловных приоритетов - охрана прав несовершеннолетних. Нарушений здесь по-прежнему, вы хорошо знаете это, немало. Поэтому обращения многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот прошу рассматривать в первоочередном порядке", - сказал Путин.Он также призвал привлекать к решению этих проблем власти регионов и муниципалитетов, опираться в этом вопросе на общественные организации.

https://ria.ru/20201021/kriminal-1580793454.html

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2021

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владимир путин, общество