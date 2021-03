https://ria.ru/20210317/premier-1601650036.html

Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier

Документальные фильмы телеканала RTД стали доступны на платформе Premier, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 17.03.2021

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Документальные фильмы телеканала RTД стали доступны на платформе Premier, сообщается на сайте телеканала."Фильмы и сериалы документального телеканала RTД, отмеченные престижными международными премиями, теперь доступны и на платформе Premier. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 работ RTД, посвященных политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира", - говорится в сообщении.Так, среди представленных проектов докфильм "Кодокуши. Одинокая смерть" о современной Японии, где растет число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и "Дети Сирии. Воспитанные войной" о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Оба фильма были удостоены золота телевизионной премии New York Festivals. Фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии тоже завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.Также финалистами New York Festivals становились работы "Большой балет Бразилии" о единственной школе Большого театра России за рубежом и "Конго. Дети с мачете" о молодежных бандах в африканской стране.Отмечается, что пользователи видеоплатформы Premier также смогут посмотреть фильм RTД "Дикие и свободные", снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России – в фильме рассказывается о сотрудниках фонда, его озвучил ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов."Истории, о которых стоит рассказывать, — главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы Premier мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени", — приводятся слова руководителя RTД Екатерины Яковлевой.RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. Premier — видеоплатформа с эксклюзивным контентом различных жанров и форматов.

