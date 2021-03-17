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Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier
Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier
Документальные фильмы телеканала RTД стали доступны на платформе Premier, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:41
2021-03-17T14:41
телеканал rt
медиа - общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Документальные фильмы телеканала RTД стали доступны на платформе Premier, сообщается на сайте телеканала."Фильмы и сериалы документального телеканала RTД, отмеченные престижными международными премиями, теперь доступны и на платформе Premier. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 работ RTД, посвященных политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира", - говорится в сообщении.Так, среди представленных проектов докфильм "Кодокуши. Одинокая смерть" о современной Японии, где растет число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и "Дети Сирии. Воспитанные войной" о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Оба фильма были удостоены золота телевизионной премии New York Festivals. Фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии тоже завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film &amp; Video Festival.Также финалистами New York Festivals становились работы "Большой балет Бразилии" о единственной школе Большого театра России за рубежом и "Конго. Дети с мачете" о молодежных бандах в африканской стране.Отмечается, что пользователи видеоплатформы Premier также смогут посмотреть фильм RTД "Дикие и свободные", снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России – в фильме рассказывается о сотрудниках фонда, его озвучил ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов."Истории, о которых стоит рассказывать, — главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы Premier мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени", — приводятся слова руководителя RTД Екатерины Яковлевой.RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. Premier — видеоплатформа с эксклюзивным контентом различных жанров и форматов.
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РИА Новости
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353
60
телеканал rt, медиа - общество

Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier

14:41 17.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Документальные фильмы телеканала RTД стали доступны на платформе Premier, сообщается на сайте телеканала.
"Фильмы и сериалы документального телеканала RTД, отмеченные престижными международными премиями, теперь доступны и на платформе Premier. Зрители видеосервиса смогут увидеть более 60 работ RTД, посвященных политическим и социальным проблемам, жизни и традициям в разных странах мира", - говорится в сообщении.
Так, среди представленных проектов докфильм "Кодокуши. Одинокая смерть" о современной Японии, где растет число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, и "Дети Сирии. Воспитанные войной" о сирийских детях, многие из которых не помнят мирной жизни. Оба фильма были удостоены золота телевизионной премии New York Festivals. Фильм "H2нОль" об острой нехватке питьевой воды в Индии тоже завоевал золото New York Festivals, а также главную награду международного фестиваля US International Film & Video Festival.
Также финалистами New York Festivals становились работы "Большой балет Бразилии" о единственной школе Большого театра России за рубежом и "Конго. Дети с мачете" о молодежных бандах в африканской стране.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 18:11
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Отмечается, что пользователи видеоплатформы Premier также смогут посмотреть фильм RTД "Дикие и свободные", снятый к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России – в фильме рассказывается о сотрудниках фонда, его озвучил ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
"Истории, о которых стоит рассказывать, — главный принцип работы телеканала RTД. А для платформы Premier мы выбрали лучшие из наших работ. Авторы снимали их по всему миру, часто рискуя жизнью, чтобы зрители смогли увидеть самые удивительные истории и настоящих героев нашего времени", — приводятся слова руководителя RTД Екатерины Яковлевой.
RTД — документальный канал на русском и английском языках, входящий в международную телесеть RT. Premier — видеоплатформа с эксклюзивным контентом различных жанров и форматов.
Логотип телеканала Russia Today - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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