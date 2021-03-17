https://ria.ru/20210317/pozhar-1601573898.html

В сгоревшей квартире дома под Красноярском не было пожарных извещателей

В сгоревшей квартире дома под Красноярском не было пожарных извещателей

Квартира дома в Лесосибирске, где погибли четверо детей, по не выясненным пока причинам не была оборудована пожарными извещателями, хотя мать их получала как... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:56

2021-03-17T06:56

2021-03-17T09:23

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

лесосибирск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Квартира дома в Лесосибирске, где погибли четверо детей, по не выясненным пока причинам не была оборудована пожарными извещателями, хотя мать их получала как многодетная, сообщает ГУМЧС по Красноярскому краю.Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Краевая программа по установке автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) действует с 2013 года. До 2020 года эта услуга предоставлялась многодетным семьям и семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении. С 2020 года по инициативе губернатора края системами пожарооповещения обеспечиваются также и семьи с детьми-инвалидами.По данным МЧС, ежегодно по указанию правительства края выделяются средства на закупку и установку пожарных извещателей. Приборы устанавливаются в каждой комнате и при малейшем задымлении подают громкие звуковые сигналы. Только за прошлый год в регионе было установлено 14 643 таких извещателя.

https://ria.ru/20210315/pozhar-1601385259.html

красноярский край

лесосибирск

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Кадры с места пожара в красноярском Лесосибирске, где погибли четверо детей Кадры с места пожара в красноярском Лесосибирске, где погибли четверо детей 2021-03-17T06:56 true PT0M43S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия