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В сгоревшей квартире дома под Красноярском не было пожарных извещателей
В сгоревшей квартире дома под Красноярском не было пожарных извещателей
Квартира дома в Лесосибирске, где погибли четверо детей, по не выясненным пока причинам не была оборудована пожарными извещателями, хотя мать их получала как... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T06:56
2021-03-17T09:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Квартира дома в Лесосибирске, где погибли четверо детей, по не выясненным пока причинам не была оборудована пожарными извещателями, хотя мать их получала как многодетная, сообщает ГУМЧС по Красноярскому краю.Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Краевая программа по установке автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) действует с 2013 года. До 2020 года эта услуга предоставлялась многодетным семьям и семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении. С 2020 года по инициативе губернатора края системами пожарооповещения обеспечиваются также и семьи с детьми-инвалидами.По данным МЧС, ежегодно по указанию правительства края выделяются средства на закупку и установку пожарных извещателей. Приборы устанавливаются в каждой комнате и при малейшем задымлении подают громкие звуковые сигналы. Только за прошлый год в регионе было установлено 14 643 таких извещателя.
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Кадры с места пожара в красноярском Лесосибирске, где погибли четверо детей
Кадры с места пожара в красноярском Лесосибирске, где погибли четверо детей
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия

В сгоревшей квартире дома под Красноярском не было пожарных извещателей

06:56 17.03.2021 (обновлено: 09:23 17.03.2021)
 
© ГУМЧС РоссииПожар в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края
Пожар в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© ГУМЧС России
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Квартира дома в Лесосибирске, где погибли четверо детей, по не выясненным пока причинам не была оборудована пожарными извещателями, хотя мать их получала как многодетная, сообщает ГУМЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Как было установлено, на момент начала пожара все дети и пожилая женщина крепко спали и не услышали, как начался пожар. Матери в квартире не было, как и дымовых пожарных извещателей, которые выдавали женщине по краевой программе как многодетной семье. Она должна была их установить в доме в наиболее пожароопасных местах. К сожалению, по непонятным причинам она это не сделала. Как следствие, погибли дети", - говорится в сообщении.
Краевая программа по установке автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) действует с 2013 года. До 2020 года эта услуга предоставлялась многодетным семьям и семьям с детьми, находящимися в социально опасном положении. С 2020 года по инициативе губернатора края системами пожарооповещения обеспечиваются также и семьи с детьми-инвалидами.
По данным МЧС, ежегодно по указанию правительства края выделяются средства на закупку и установку пожарных извещателей. Приборы устанавливаются в каждой комнате и при малейшем задымлении подают громкие звуковые сигналы. Только за прошлый год в регионе было установлено 14 643 таких извещателя.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайЛесосибирскПроисшествия
 
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