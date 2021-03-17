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Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:12
2021-03-17T03:16
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки, сообщили журналистам в ГСУСК по региону.Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей, еще один ребенок и взрослый пострадали. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. В настоящее время локализовано открытое горение на площади 46,5 квадратных метра.По данным следствия, погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.
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красноярский край, происшествия

Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае

03:12 17.03.2021 (обновлено: 03:16 17.03.2021)
 
© ГУМЧС РоссииПожар в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края
Пожар в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© ГУМЧС России
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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки, сообщили журналистам в ГСУСК по региону.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей, еще один ребенок и взрослый пострадали. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. В настоящее время локализовано открытое горение на площади 46,5 квадратных метра.
По данным следствия, погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.
"Следствие наряду с другими рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания находится в коридоре. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщили в СУСК по региону.
 
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