https://ria.ru/20210317/pozhar-1601569261.html

Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае

Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае

Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:12

2021-03-17T03:12

2021-03-17T03:16

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки, сообщили журналистам в ГСУСК по региону.Ранее сообщалось, что при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей, еще один ребенок и взрослый пострадали. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. В настоящее время локализовано открытое горение на площади 46,5 квадратных метра.По данным следствия, погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия