https://ria.ru/20210317/post-1601717283.html

В РПЦ назвали пост "трудной радостью" и призвали верующих не унывать

В РПЦ назвали пост "трудной радостью" и призвали верующих не унывать

Во время Великого поста православные верующие должны радоваться, а не унывать, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:37

2021-03-17T20:37

2021-03-17T23:03

религия и мировоззрение

великий пост

религия

московский патриархат

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Во время Великого поста православные верующие должны радоваться, а не унывать, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон."Уныние - ужасный грех. В пост мы должны радоваться. В Евангелие об этом прямо говорит Господь, что когда ты постишься, никто не должен видеть тебя унылым. Важно быть радостным с людьми", - сказал епископ на пресс-конференции, прошедшей в среду в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что во время и после пандемии коронавируса многие впали в уныние, но человеку нужно не позволять этому чувству завладеть собой, нужно каяться в нем. Отвечая на вопрос, в чем еще каяться во время поста, епископ Пантелеимон напомнил о молитве Ефрема Сирина: "Господи владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми". "Этому духу противопоставляется дух целомудрия, смиренномудрия, терпения, и любви. Это нужно приобрести во время поста. Особенно целомудрие. К сожалению, блудная страсть охватила весь мир. В чем еще каяться: праздность – пост это не время безделья, должен быть духовный труд. Празднословие – поменьше болтать нужно. Любоначалие – у нас все хотят быть начальниками: каждый знает, как управлять страной, как лечить коронавирус, носить ли маски – каждый сам себе глава и хозяин и готов взять на себя ответственность за все, что происходит в мире", - отметил иерарх. В целом, по его словам, пост – это "трудная радость". "Легкая радость – наркотики, пьянство, секс, богатство, гордость. Но есть и другая радость – освобождающая от власти зла, удивительное состояние души, как детстве. Пост - это духовная весна. Нельзя прийти к лету, получить плодов, если не пройти через эту весну. Если не потрудиться¸ не подумать, как это время провести" - сказал иерарх. Он рекомендовал верующим участвовать в церковных богослужениях¸ под воскресенье ходить на всенощные, читать во время богослужения русский перевод церковнославянских песнопений, которые не всегда понятны. "И еще я хочу пригласить вас в храмы 29 апреля вечером – это будет Крестная Пасха. Мы будем вспоминать крест и страдания Иисуса Христа. Если вы приобщитесь к страданиям Христа, Пасха Воскресения – будет важнее и радостней для вас", - заключил иерарх. Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

https://ria.ru/20210317/khram-1601716757.html

https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html

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великий пост , религия, московский патриархат