https://ria.ru/20210317/pogoda-1601599415.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Ночные морозы до минус 5-10, дневная температура до плюс 2 и местами снег ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:00

2021-03-17T11:00

2021-03-17T11:00

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ночные морозы до минус 5-10, дневная температура до плюс 2 и местами снег ожидают москвичей на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходные дни холодная будет погода. Она будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Время от времени будет приниматься небольшой снежок. Температура воздуха в ночные часы будет в субботу порядка минус 3 - минус 5. Дневная ноль - плюс 2. В воскресенье еще более холодная ночь предстоит - около минус 10 градусов, а днем ноль - плюс 2", - сказала Позднякова.Она отметила, что только в субботу днем будет без осадков, в ночь на субботу и на воскресенье местами пройдет снег, также осадки в виде снега ожидаются и в воскресенье днем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/pogoda-1601527324.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество