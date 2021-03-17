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В Сети стал популярным флешмоб с недоступным "взрослому уху" звуком
В Сети стал популярным флешмоб с недоступным "взрослому уху" звуком
Пользователи социальных сетей запустили челлендж по прослушиванию звука частотой 17 кГц. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:13
2021-03-17T19:13
2021-03-17T19:13
tiktok
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей запустили челлендж по прослушиванию звука частотой 17 кГц.Блогер с ником metzie72 разместил на своей странице видео с аудиоколонкой, издающей этот писк. Отмечается, что люди старше 25 лет его не слышат или воспринимают с большим трудом.Пользователи TikTok оценили его ролик и устроили флешмоб с реакцией молодежи и взрослых на такой звук. На опубликованных в социальной сети видео молодые люди морщатся, в то время как представители старшего поколения никак не реагируют на писк.При этом в Сети встречаются участники флешмоба старше 30 лет, которые слышат его.
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tiktok
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пользователи социальных сетей запустили челлендж по прослушиванию звука частотой 17 кГц.
Блогер с ником metzie72 разместил на своей странице видео с аудиоколонкой, издающей этот писк. Отмечается, что люди старше 25 лет его не слышат или воспринимают с большим трудом.
Пользователи TikTok
оценили его ролик и устроили флешмоб с реакцией молодежи и взрослых на такой звук.
На опубликованных в социальной сети видео молодые люди морщатся, в то время как представители старшего поколения никак не реагируют на писк.
При этом в Сети встречаются участники флешмоба старше 30 лет, которые слышат его.