https://ria.ru/20210317/pamyatnik-1601607443.html

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео

Камеры наблюдения сняли момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане. Инцидент произошел во вторник вечером на бульваре Победы в Заинске. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:24

2021-03-17T11:24

2021-03-17T13:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Камеры наблюдения сняли момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане. Инцидент произошел во вторник вечером на бульваре Победы в Заинске.На кадрах видно, как четверо подростков подносят к Вечному огню ветки, после чего кладут их к монументу и он воспламеняется.Прибывшие на место спасатели потушили пожар, но памятник сгорел. По данным МЧС, он был сделан из композитного материала.Полиция установила личности детей, на родителей составили протоколы. Возбуждено уголовное дело об уничтожении захоронений и мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества, максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Шестиметровый монумент возвели менее года назад, городу он обошелся в 1,65 миллиона рублей. На сайте Заинского района указывалось, что его изготовили из огнеупорного полимера. Теперь специалистам предстоит выяснить, почему это не так и кто несет за это ответственность.Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры поджога памятника Воину-освободителю в Заинске В Заинске дотла сгорел шестиметровый памятник Воину-освободителю, установленный в 2020 году к 75-летию Победы. По предварительным данным, пожар устроили четверо подростков — три девочки и мальчик. Вечером они подожгли на Вечном огне еловые ветки и один из находившихся рядом венков, после чего огонь перекинулся на памятник. 2021-03-17T11:24 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия