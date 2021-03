https://ria.ru/20210317/otzyvy-1601512160.html

В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"

В Сети появились первые отзывы о "Лиге справедливости Зака Снайдера"

В Сети появились первые отзывы о четырехчасовом блокбастере, основанном на комиксах DC, "Лига справедливости Зака Снайдера". Это режиссерская версия фильма 2017 РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T01:53

2021-03-17T01:53

2021-03-17T01:53

лучшие фильмы

лучшие фильмы 2021

что посмотреть

бэтмен

галь гадот

hbo

кинопоиск

бен аффлек

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593525396_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_bdbc32bffaee7e033f4dc0c4dfe0cc63.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы о четырехчасовом блокбастере, основанном на комиксах DC, "Лига справедливости Зака Снайдера". Это режиссерская версия фильма 2017 года, дополненная новыми сценами в 2020 году. Картина получила неоднозначные оценки. Например, на сайте-агрегаторе Metacritic критики оценили ленту на 55 баллов из 100 возможных, что нельзя назвать высоким результатом. При этом на Rotten Tomatoes обновленная "Лига справедливости" заработала 76 процентов "свежести", что считается успехом (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов хороших отзывов и больше. — Прим. ред.).Авторы отметили, что фильм вызывает "массу положительных эмоций" – благодаря зрелищным сценам и грамотному сюжету."Все, на что надеялись верные поклонники Снайдера, оправдалось. Эта версия получилась значительно лучше по сравнению с лентой 2017 года (после ухода режиссера из-за семейной трагедии фильм доснял Джосс Уидон. — Прим. ред.)", — считает Ник Шагер из The Daily Beast. А вот кинокритик Джон Дефор из The Hollywood Reporter (ведущего американского издания о киноиндустрии) написал в своей статье, что у Снайдера получилась слабая и очень длинная работа. С его же мнением согласилась и Ханна Вудхед — автор из британского журнала Little White Lies, посвященного новостям из мира кино. "Лига Справедливости Зака Снайдера" слишком длинная и скучная", — считает она. В картине Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина (Галь Гадот) собирают вместе сильнейших супергероев, чтобы объединиться и спасти Землю от вторжения злодея Степного волка и его демонической армии.Премьера фильма состоится 18 марта на платформе HBO Max, а в России на "Кинопоиске HD".

https://ria.ru/20210309/kino-1600139715.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лучшие фильмы, лучшие фильмы 2021, что посмотреть , бэтмен, галь гадот, hbo, кинопоиск, бен аффлек, кино и сериалы, новости культуры