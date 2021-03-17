https://ria.ru/20210317/oproverzhenie-1601588291.html

В ГАИ опровергли информацию о наезде на трех пешеходов в Москве

В ГАИ опровергли информацию о наезде на трех пешеходов в Москве

Госавтоинспекция Москвы опровергла информацию о том, что автомобиль сбил троих пешеходов на юге столицы. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:00

2021-03-17T10:00

2021-03-17T10:02

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы опровергла информацию о том, что автомобиль сбил троих пешеходов на юге столицы.Ранее в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" сообщалось, что на Коломенской улице в районе дома 15 автомобиль наехал на трех людей на пешеходном переходе."Управление ГИБДД Москвы сообщает, что информация о наезде автомобиля на троих пешеходов на улице Коломенская, дом 15, размещенная в открытых источниках, не соответствует действительности", - говорится в аккаунте ГАИ в Twitter.Отмечается, что водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, и автомобиль занесло в сторону тротуара и пешеходов."Факта ДТП не зафиксировано, наезда не было", - говорится в сообщении.Пешеходы ушли с места происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД. Со слов водителя, претензий у них нет.

https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия