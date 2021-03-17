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В ГАИ опровергли информацию о наезде на трех пешеходов в Москве
В ГАИ опровергли информацию о наезде на трех пешеходов в Москве
Госавтоинспекция Москвы опровергла информацию о том, что автомобиль сбил троих пешеходов на юге столицы. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:00
2021-03-17T10:00
2021-03-17T10:02
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы опровергла информацию о том, что автомобиль сбил троих пешеходов на юге столицы.Ранее в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" сообщалось, что на Коломенской улице в районе дома 15 автомобиль наехал на трех людей на пешеходном переходе."Управление ГИБДД Москвы сообщает, что информация о наезде автомобиля на троих пешеходов на улице Коломенская, дом 15, размещенная в открытых источниках, не соответствует действительности", - говорится в аккаунте ГАИ в Twitter.Отмечается, что водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, и автомобиль занесло в сторону тротуара и пешеходов."Факта ДТП не зафиксировано, наезда не было", - говорится в сообщении.Пешеходы ушли с места происшествия до прибытия сотрудников ГИБДД. Со слов водителя, претензий у них нет.
https://ria.ru/20210317/dtp-1601572057.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия