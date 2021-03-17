https://ria.ru/20210317/onkologiya-1601566982.html
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:24
2021-03-17T01:24
2021-03-17T01:24
наука
рак печени
весь мир
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки. Однако в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, отмечают специалисты, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.Гепатоцеллюлярная карцинома (известная также как рак печени) – наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Является результатом малигнизации (злокачественной трансформации) гепатоцитов.Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы — хронические вирусные гепатит B и гепатит C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов. Менее распространенные причины — гемохроматоз, шистосомоз и некоторые другие паразитарные болезни печени, а также воздействие канцерогенных веществ: полихлордифенилов, хлорсодержащих пестицидов, хлорированных углеводородов, нитрозаминов.Среди факторов риска развития рака печени медики также называют избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.
https://ria.ru/20201227/simptom-1591117704.html
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рак печени, весь мир
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени
. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки. Однако в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, отмечают специалисты, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.
К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.
Гепатоцеллюлярная карцинома (известная также как рак печени) – наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Является результатом малигнизации (злокачественной трансформации) гепатоцитов.
Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы — хронические вирусные гепатит B и гепатит C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов. Менее распространенные причины — гемохроматоз, шистосомоз и некоторые другие паразитарные болезни печени, а также воздействие канцерогенных веществ: полихлордифенилов, хлорсодержащих пестицидов, хлорированных углеводородов, нитрозаминов.
Среди факторов риска развития рака печени медики также называют избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.