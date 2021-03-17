Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210317/onkologiya-1601566982.html
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни
Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:24
2021-03-17T01:24
наука
рак печени
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155861/80/1558618096_0:230:2821:1817_1920x0_80_0_0_50f90908fdbef2124e1a0362a734f8c4.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки. Однако в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, отмечают специалисты, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.Гепатоцеллюлярная карцинома (известная также как рак печени) – наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Является результатом малигнизации (злокачественной трансформации) гепатоцитов.Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы — хронические вирусные гепатит B и гепатит C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов. Менее распространенные причины — гемохроматоз, шистосомоз и некоторые другие паразитарные болезни печени, а также воздействие канцерогенных веществ: полихлордифенилов, хлорсодержащих пестицидов, хлорированных углеводородов, нитрозаминов.Среди факторов риска развития рака печени медики также называют избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.
https://ria.ru/20201227/simptom-1591117704.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155861/80/1558618096_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_7ad8dab55be6847bcbee66b10a4f2248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рак печени, весь мир

Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни

01:24 17.03.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки. Однако в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, отмечают специалисты, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.
К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.
Гепатоцеллюлярная карцинома (известная также как рак печени) – наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Является результатом малигнизации (злокачественной трансформации) гепатоцитов.
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 14:16
Назван неожиданный симптом рака печени
Основные причины гепатоцеллюлярной карциномы — хронические вирусные гепатит B и гепатит C, цирроз печени, регулярное употребление в пищу гепатоканцерогенов. Менее распространенные причины — гемохроматоз, шистосомоз и некоторые другие паразитарные болезни печени, а также воздействие канцерогенных веществ: полихлордифенилов, хлорсодержащих пестицидов, хлорированных углеводородов, нитрозаминов.
Среди факторов риска развития рака печени медики также называют избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическую предрасположенность и диабет.
 
НаукаРак печениВесь мир
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты Ляйтль признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния