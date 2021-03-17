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Власти Москвы планируют выпустить "зеленые" облигации в апреле-мае
Власти Москвы планируют выпустить "зеленые" облигации в апреле-мае
Власти Москвы планируют выпустить "зеленые" облигации в конце апреля-середине мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:34
2021-03-17T20:34
2021-03-17T20:34
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Москвы планируют выпустить "зеленые" облигации в конце апреля-середине мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Помимо обычных облигаций, власти рассматривают вопрос выпуска "зеленых" облигаций, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности. Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов – закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена."Мы планируем выходить с соответствующими "зелёными" облигациям на рынок в конце апреля - середине мая. Сейчас мы готовим необходимую документацию, пакет проектов, которые мы планируем финансировать за счет соответствующих займов",- сказал Ефимов после второй сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".Он отметил, что в первую очередь это проекты по замене подвижного состава наземного транспорта, строительство Большой кольцевой линии метрополитена.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Власти Москвы
планируют выпустить "зеленые" облигации в конце апреля-середине мая, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
В этом году в связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы выходит на рынок заимствований после перерыва с 2013 года. Помимо обычных облигаций, власти рассматривают вопрос выпуска "зеленых" облигаций, доходы от которых будут направлены на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности. Средства от размещения "зеленых" облигаций город планирует направить на реализацию ключевых транспортных проектов – закупку электробусов и строительство линий и станций метрополитена.
"Мы планируем выходить с соответствующими "зелёными" облигациям на рынок в конце апреля - середине мая. Сейчас мы готовим необходимую документацию, пакет проектов, которые мы планируем финансировать за счет соответствующих займов",- сказал Ефимов после второй сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".
Он отметил, что в первую очередь это проекты по замене подвижного состава наземного транспорта, строительство Большой кольцевой линии метрополитена.