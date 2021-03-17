Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/novosibirsk-1601635761.html
Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега
Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега
Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:33
2021-03-17T14:13
главное разведывательное управление рф
новосибирск
алтайский край
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю."Шестнадцатого марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.Там добавили, что Вобликов "будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение",Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, осуждённый за разбой Вобликов находился под домашнем арестом, на него был надет браслет, однако ему удалось сбежать.По данным СМИ, это уже третий побег бывшего разведчика: в РОВД в Ярославле он раскидал милиционеров, а из СИЗО Новосибирска бежал с помощью брата-близнеца.Как писал "Коммерсант", 19 января Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз, и до вступления приговора в законную силу он оставался под домашним арестом.
https://realty.ria.ru/20210312/mvd-1600918355.html
https://ria.ru/20201022/sbezhavshie-1581006611.html
новосибирск
алтайский край
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное разведывательное управление рф, новосибирск, алтайский край, ярославль, происшествия

Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега

13:33 17.03.2021 (обновлено: 14:13 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
"Шестнадцатого марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 12:54
Экс-замглавы стройуправления МВД РФ сбежал от обвинений в коррупции
Там добавили, что Вобликов "будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение",
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, осуждённый за разбой Вобликов находился под домашнем арестом, на него был надет браслет, однако ему удалось сбежать.
По данным СМИ, это уже третий побег бывшего разведчика: в РОВД в Ярославле он раскидал милиционеров, а из СИЗО Новосибирска бежал с помощью брата-близнеца.
Как писал "Коммерсант", 19 января Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз, и до вступления приговора в законную силу он оставался под домашним арестом.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 14:50
В Иркутской области поймали сбежавших заключенных
 
Главное разведывательное управление РФНовосибирскАлтайский крайЯрославльПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния