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Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега
Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега
Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:33
2021-03-17T13:33
2021-03-17T14:13
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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю."Шестнадцатого марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.Там добавили, что Вобликов "будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение",Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, осуждённый за разбой Вобликов находился под домашнем арестом, на него был надет браслет, однако ему удалось сбежать.По данным СМИ, это уже третий побег бывшего разведчика: в РОВД в Ярославле он раскидал милиционеров, а из СИЗО Новосибирска бежал с помощью брата-близнеца.Как писал "Коммерсант", 19 января Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз, и до вступления приговора в законную силу он оставался под домашним арестом.
https://realty.ria.ru/20210312/mvd-1600918355.html
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главное разведывательное управление рф, новосибирск, алтайский край, ярославль, происшествия
БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости.
Бывшего спецназовца ГРУ
Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае
и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске
, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
"Шестнадцатого марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что Вобликов "будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение",
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, осуждённый за разбой Вобликов находился под домашнем арестом, на него был надет браслет, однако ему удалось сбежать.
По данным СМИ, это уже третий побег бывшего разведчика: в РОВД в Ярославле
он раскидал милиционеров, а из СИЗО Новосибирска бежал с помощью брата-близнеца.
Как писал "Коммерсант", 19 января Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз, и до вступления приговора в законную силу он оставался под домашним арестом.