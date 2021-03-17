https://ria.ru/20210317/novosibirsk-1601635761.html

Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега

Бывшего спецназовца ГРУ поймали в Новосибирске после третьего побега

Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:33

2021-03-17T13:33

2021-03-17T14:13

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БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Бывшего спецназовца ГРУ Валерия Вобликова, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске, задержали в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю."Шестнадцатого марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске", - сказали в ведомстве.Там добавили, что Вобликов "будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение",Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, осуждённый за разбой Вобликов находился под домашнем арестом, на него был надет браслет, однако ему удалось сбежать.По данным СМИ, это уже третий побег бывшего разведчика: в РОВД в Ярославле он раскидал милиционеров, а из СИЗО Новосибирска бежал с помощью брата-близнеца.Как писал "Коммерсант", 19 января Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз, и до вступления приговора в законную силу он оставался под домашним арестом.

https://realty.ria.ru/20210312/mvd-1600918355.html

https://ria.ru/20201022/sbezhavshie-1581006611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное разведывательное управление рф, новосибирск, алтайский край, ярославль, происшествия