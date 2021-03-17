https://ria.ru/20210317/nizhnevartovsk-1601608811.html

В Нижневартовске ищут нового хозяина для гулявшего на улице медведя

В Нижневартовске ищут нового хозяина для гулявшего на улице медведя

Судьба медведицы, гулявшей по улицам Нижневартовска (ХМАО), ее владельцу безразлична, поэтому изучаются варианты дальнейшего размещения животного, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:31

2021-03-17T11:31

2021-03-17T14:12

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар — РИА Новости. Судьба медведицы, гулявшей по улицам Нижневартовска (ХМАО), ее владельцу безразлична, поэтому изучаются варианты дальнейшего размещения животного, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой медведь бежит по тротуару за мужчиной. Когда молодой человек перебегает дорогу, животное устремляется за ним, и в тот же момент хищника, судя по записи, отпугивает проезжающий мимо автобус.Позже в пресс-службе мэрии уточнили, что утром в среду в экстренные службы поступило сообщение о гуляющем в промышленной зоне Нижневартовска медведе. Животное забежало на территорию предприятия, где его поймали, на место также приехал предполагаемый хозяин медведя. Никто не пострадал. Местные СМИ подчеркивали, что хищник содержался в клетке на территории одного из гостиничных комплексов.В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что речь идет о годовалой медведице, она по-прежнему находится в зоне оцепления в районе улицы Авиаторов.По его словам, медведица действительно проживала в вольере на территории гостиничного комплекса "Европа", где сейчас работает участковый, который собирает материал и выясняет, как животное могло сбежать."В вольере содержались мать и дочь. Дочь-медведица сбежала, ей год-два, мать находится на территории гостиницы. Животное транспортируют обратно, а потом в дальнейшем планируют передавать зоозащитникам. Специалисты ввели снотворное, будут грузить в автомобиль, чтобы можно было перевезти в вольер обратно", — сказал собеседник агентства."В отношении хозяина проводится проверка", — уточнили в региональном УМВД.Глава города Василий Тихонов на своей странице в инстаграме отметил, что медведице найдут "достойное место обитания", однако сначала усыпят, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно хищник пострадал при столкновении с автобусом."Ситуация была создана человеком и оказалась рисковой для жителей города. Будем разбираться. Хорошо, что никто не пострадал", — добавил Тихонов.

https://ria.ru/20210317/nizhnevartovsk-1601583340.html

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске 2021-03-17T11:31 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия