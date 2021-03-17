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В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя
В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя
В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:25
2021-03-17T16:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар — РИА Новости. В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", — отметили в муниципалитете.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Туда сразу же направили полицейских и представителей экстренных служб. На место также приехал хозяин хищника — местный предприниматель. По данным СМИ, он содержал в вольере на территории гостиницы "Европа" двух медведиц — мать и дочь."Дочь-медведица сбежала, ей год-два, мать находится на территории гостиницы. Животное транспортируют обратно, а потом в дальнейшем планируют передавать зоозащитникам. Специалисты ввели снотворное, будут грузить в автомобиль, чтобы можно было перевезти в вольер обратно", — пояснил собеседник агентства в региональном управлении МВД.Хозяину судьба сбежавшей медведицы безразлична. Полиция ищет волонтеров и зоозащитников, которые могли бы взять ее к себе.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Как ловили медведицу в Нижневартовске. Кадры МВД
В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", – отметили в муниципалитете.
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижневартовск, происшествия

В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя

09:25 17.03.2021 (обновлено: 16:41 17.03.2021)
 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар — РИА Новости. В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", — отметили в муниципалитете.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Туда сразу же направили полицейских и представителей экстренных служб. На место также приехал хозяин хищника — местный предприниматель. По данным СМИ, он содержал в вольере на территории гостиницы "Европа" двух медведиц — мать и дочь.
"Дочь-медведица сбежала, ей год-два, мать находится на территории гостиницы. Животное транспортируют обратно, а потом в дальнейшем планируют передавать зоозащитникам. Специалисты ввели снотворное, будут грузить в автомобиль, чтобы можно было перевезти в вольер обратно", — пояснил собеседник агентства в региональном управлении МВД.
Хозяину судьба сбежавшей медведицы безразлична. Полиция ищет волонтеров и зоозащитников, которые могли бы взять ее к себе.
Разгуливающий по улицам медведь погнался за мужчиной в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НижневартовскПроисшествия
 
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