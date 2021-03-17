https://ria.ru/20210317/nizhnevartovsk-1601583340.html
В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя
В Нижневартовске поймали гулявшего по улицам медведя
В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:25
2021-03-17T09:25
2021-03-17T16:41
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар — РИА Новости. В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", — отметили в муниципалитете.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Туда сразу же направили полицейских и представителей экстренных служб. На место также приехал хозяин хищника — местный предприниматель. По данным СМИ, он содержал в вольере на территории гостиницы "Европа" двух медведиц — мать и дочь."Дочь-медведица сбежала, ей год-два, мать находится на территории гостиницы. Животное транспортируют обратно, а потом в дальнейшем планируют передавать зоозащитникам. Специалисты ввели снотворное, будут грузить в автомобиль, чтобы можно было перевезти в вольер обратно", — пояснил собеседник агентства в региональном управлении МВД.Хозяину судьба сбежавшей медведицы безразлична. Полиция ищет волонтеров и зоозащитников, которые могли бы взять ее к себе.
https://ria.ru/20210317/medved-1601581794.html
нижневартовск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как ловили медведицу в Нижневартовске. Кадры МВД
В Нижневартовске поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. "Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов", – отметили в муниципалитете.
2021-03-17T09:25
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижневартовск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар — РИА Новости.
В Нижневартовске
поймали медведицу, гулявшую по улицам города; никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии
. Ситуация под контролем специалистов", — отметили в муниципалитете.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медведь бежал по тротуару за мужчиной. Позже выяснилось, что животное забрело в промзону. Туда сразу же направили полицейских и представителей экстренных служб. На место также приехал хозяин хищника — местный предприниматель. По данным СМИ, он содержал в вольере на территории гостиницы "Европа" двух медведиц — мать и дочь.
"Дочь-медведица сбежала, ей год-два, мать находится на территории гостиницы. Животное транспортируют обратно, а потом в дальнейшем планируют передавать зоозащитникам. Специалисты ввели снотворное, будут грузить в автомобиль, чтобы можно было перевезти в вольер обратно", — пояснил собеседник агентства в региональном управлении МВД.
Хозяину судьба сбежавшей медведицы безразлична. Полиция ищет волонтеров и зоозащитников, которые могли бы взять ее к себе.