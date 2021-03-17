https://ria.ru/20210317/niderlandy-1601318395.html

Процедура выборов в парламент Нидерландов

Процедура выборов в парламент Нидерландов

Согласно Конституции Королевства Нидерланды (1983), формой правления в стране является парламентарная монархия. Высшим представительным и законодательным... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:12

2021-03-17T04:12

2021-03-17T04:12

нидерланды

амстердам

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601320378_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58bfc9aed409db7666d382e9014c68c3.jpg

Согласно Конституции Королевства Нидерланды (1983), формой правления в стране является парламентарная монархия. Высшим представительным и законодательным органом страны является двухпалатный парламент (Генеральные штаты). Палата представителей – нижняя палата парламента, состоит из 150 членов. Сенат – верхняя палата парламента, состоит из 75 депутатов. Срок полномочий обеих палат составляет четыре года.Члены Сената избираются депутатами 12 провинциальных советов и трех коллегий выборщиков из Карибской части Нидерландов. Эти выборы являются непрямыми: избиратели выбирают членов провинциальных советов и коллегий выборщиков, которые, в свою очередь, избирают членов Сената. Голосование проводится в течение трех месяцев после выборов в провинциальный совет и коллегии выборщиков.Палата представителей является органом общенационального представительства, ее члены избираются на всеобщих прямых выборах тайным голосованием.Право голоса имеют граждане страны, достигшие возраста 18 лет, за исключением лиц, не имеющих постоянного места жительства в Нидерландах и лишенных на этом основании избирательных прав. Не может голосовать гражданин, совершивший преступление и осужденный по вступившему в силу приговору суда на срок не менее одного года и одновременно лишенный избирательных прав.Каждый гражданин Нидерландов, достигший 18 лет и обладающий избирательным правом, может баллотироваться на выборах в качестве члена Палаты представителей, как в составе политической партии, так и самостоятельно.Участвовать в выборах могут как зарегистрированные и незарегистрированные политические партии. Незарегистрированные политические партии и отдельные лица участвуют в выборах отдельным списком (blank lists), причем отдельные кандидаты и незарегистрированные группы баллотируются без конкретного имени в бюллетене, а только с номером. Политические партии, не представленные в уходящем парламенте, должны предоставить 30 подписей от каждого избирательного округа, в котором намерены выставить кандидатов.Партии, представленные в парламенте, могут включать в свои списки максимум 80 кандидатов, в то время как другие ограничены 50 кандидатами.Предвыборная агитация не регулируется. Официального периода избирательной кампании нет, и агитация может проходить до дня выборов и в день выборов, за исключением избирательных участков. За 14 дней до выборов избиратели, имеющие право на участие в голосовании, получают избирательные карточки, а не менее, чем за четыре дня – список баллотирующихся кандидатов.Голосование проводится в день выборов с 7.30 до 21 часа. Все избиратели, в том числе проживающие за границей, могут назначить доверенного лица для голосования от их имени, если они не могут присутствовать на избирательном участке. Никакого обоснования для этого не требуется. В связи с пандемией COVID-19 было увеличено количество разрешений на голосование по доверенности. Лица, находящиеся в день голосования в другой стране, также могут проголосовать по почте. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса голосование по почте было распространено на избирателей старше 70 лет.В день выборов избиратель предоставляет председателю комиссии документ, удостоверяющий личность, и избирательную карточку, которую обменивает на бюллетень. Затем он проходит к кабине для голосования, ставит пометку красным карандашом напротив названия партии или имени выбранного кандидата, и опускает заполненный избирательный бюллетень в предусмотренную для голосования избирательную урну. На избирательных участках в связи с пандемией коронавируса действует масочный режим, также необходимо соблюдать социальную дистанцию.В Амстердаме создан специальный избирательные участок "для людей, находящихся в движении", где можно проголосовать прямо из машины или проезжая мимо на велосипеде, также будет несколько кабин для голосования для пешеходов.Не рекомендуется посещать избирательные участки гражданам, имеющим признаки заболевания коронавирусом.Места в парламенте распределяются по единому общенациональному избирательному округу. Законодательного порога для получения представительства не существует, поскольку места распределяются в соответствии с избирательной квотой.Избирательный совет подсчитывает общее число голосов по стране, набранных каждым списком кандидатов и полученных каждым лицом из списка. Также высчитывается избирательная квота: общее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, делится на число распределяемых мандатов. После этого количество голосов, набранных каждым списком кандидатов, делится на избирательную квоту. Полученное число представляет собой количество мандатов, которое достанется соответствующему списку кандидатов. Нераспределенные мандаты распределяются в зависимости от численного состава членов муниципального совета. В случае равенства остатков у нескольких списков вопрос решается путем жеребьевки. Для того, чтобы занять одно из оставшихся мест, партия должна получить хотя бы одно место на основе избирательной квоты.Кандидаты, набравшие количество голосов, превышающее 25% избирательной квоты, гарантированно получают место в парламенте.В 2021 году выборы в Палату представителей пройдут в течение трех дней. Основной день голосования – 17 марта. Избиратели также могли проголосовать – 15 и 16 марта.Это первые многодневные выборы в Нидерландах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нидерланды, амстердам, справки