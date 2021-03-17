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СП указала Минэнерго на затянувшуюся подготовку генсхемы нефтяной отрасли
СП указала Минэнерго на затянувшуюся подготовку генсхемы нефтяной отрасли
Минэнерго РФ затягивает подготовку генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года, при этом срок действия предыдущей версии документа РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:36
2021-03-17T00:36
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ затягивает подготовку генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года, при этом срок действия предыдущей версии документа уже истек, говорится в отчете Счетной палаты России за 2020 год."...выявлен риск нарушения установленного срока утверждения генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, при этом срок действия утвержденной генеральной схемы развития нефтяной отрасли ограничен 2020 годом", - указывается в отчете.Правительство РФ внесло вопрос о рассмотрении актуализированной генсхемы развития нефтяной отрасли в план заседаний на 22 апреля, отмечает СП. В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов 16 марта уже прокомментировал ситуацию с разработкой генсхемы, сообщив, что министерство нацелено доработать документ в апреле.Отдельно в Минэнерго РФ заявили, что находятся в процессе актуализации проекта генсхемы и ее подготовки к заседанию правительства в апреле. В ведомстве отметили, что корректировка генсхемы, в первую очередь, происходит для учета последствий пандемии коронавируса на мировой рынок в общем и положение России на нем в частности, внутренний нефтяной и топливный рынки, а также влияния COVID-19 на структурные изменения в энергетическом секторе."В будущем российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, требующих особых налоговых условий разработки, будет расти, что должно учитываться в прорабатываемом проекте генсхемы для долгосрочного сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке, особенно в условиях изменения налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года. Помимо прочего, проводится анализ сценариев введения "углеродного налога" в ряде стран-потребителей нефти, а также влияния условий соглашения ОПЕК+", - заключили в Минэнерго.
https://ria.ru/20210304/neft-1600006215.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), счетная палата рф, экономика

СП указала Минэнерго на затянувшуюся подготовку генсхемы нефтяной отрасли

00:36 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минэнерго РФ затягивает подготовку генеральной схемы развития нефтяной отрасли России на период до 2035 года, при этом срок действия предыдущей версии документа уже истек, говорится в отчете Счетной палаты России за 2020 год.
"...выявлен риск нарушения установленного срока утверждения генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, при этом срок действия утвержденной генеральной схемы развития нефтяной отрасли ограничен 2020 годом", - указывается в отчете.
"Направлением деятельности направлено в правительство РФ информационное письмо, в котором рекомендовано поручить Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года", - добавляет ведомство.
Правительство РФ внесло вопрос о рассмотрении актуализированной генсхемы развития нефтяной отрасли в план заседаний на 22 апреля, отмечает СП. В свою очередь глава Минэнерго Николай Шульгинов 16 марта уже прокомментировал ситуацию с разработкой генсхемы, сообщив, что министерство нацелено доработать документ в апреле.
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Отдельно в Минэнерго РФ заявили, что находятся в процессе актуализации проекта генсхемы и ее подготовки к заседанию правительства в апреле. В ведомстве отметили, что корректировка генсхемы, в первую очередь, происходит для учета последствий пандемии коронавируса на мировой рынок в общем и положение России на нем в частности, внутренний нефтяной и топливный рынки, а также влияния COVID-19 на структурные изменения в энергетическом секторе.
"В будущем российской нефтяной отрасли доля трудноизвлекаемых запасов нефти, требующих особых налоговых условий разработки, будет расти, что должно учитываться в прорабатываемом проекте генсхемы для долгосрочного сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке, особенно в условиях изменения налогообложения нефтяной отрасли в начале этого года. Помимо прочего, проводится анализ сценариев введения "углеродного налога" в ряде стран-потребителей нефти, а также влияния условий соглашения ОПЕК+", - заключили в Минэнерго.
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