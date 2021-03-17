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"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала
"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала
Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:35
2021-03-17T00:35
шоубиз
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роман костомаров
татьяна навка
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из озера стакан воды.На Байкале Татьяна Навка находится вместе со своим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Судя по намекам в соцсетях прославленных фигуристов, здесь они снимаются в фильме, однако подробностей о нем пока не сообщают.
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знаменитости, звезды, роман костомаров, татьяна навка, байкал

"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала

00:35 17.03.2021
 
© @tatiana_navkaСкриншот видео из Instagram-аккаунта Татьяны Навки
Скриншот видео из Instagram-аккаунта Татьяны Навки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© @tatiana_navka
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из озера стакан воды.

"В такой мороз мы встретили моржа! Мне даже смотреть на это было холодно, не говоря уже о том, чтобы представить туда нырнуть!!! Но водичка безумно вкусная, чистая и свежая!!! Потрясающе круто! Сказочные и мощные впечатления от такой красоты!" — написала она в комментарии к видео.

На Байкале Татьяна Навка находится вместе со своим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Судя по намекам в соцсетях прославленных фигуристов, здесь они снимаются в фильме, однако подробностей о нем пока не сообщают.
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"Еще одна мечта сбылась": Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
 
ШоубизЗнаменитостизвездыРоман КостомаровТатьяна НавкаБайкал
 
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