https://ria.ru/20210317/navka-1601490535.html
"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала
"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала
Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:35
2021-03-17T00:35
2021-03-17T00:35
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из озера стакан воды.На Байкале Татьяна Навка находится вместе со своим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Судя по намекам в соцсетях прославленных фигуристов, здесь они снимаются в фильме, однако подробностей о нем пока не сообщают.
https://ria.ru/20210313/navka-1600999914.html
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знаменитости, звезды, роман костомаров, татьяна навка, байкал