https://ria.ru/20210317/navka-1601490535.html

"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала

"Даже смотреть было холодно": морж подал Навке стакан воды из Байкала

Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:35

2021-03-17T00:35

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Татьяна Навка разместила в своем Instagram видеокадры с Байкала и поделилась впечатлениями от встречи с моржом, который нырнул в прорубь и достал для нее из озера стакан воды.На Байкале Татьяна Навка находится вместе со своим партнером по танцам на льду Романом Костомаровым. Судя по намекам в соцсетях прославленных фигуристов, здесь они снимаются в фильме, однако подробностей о нем пока не сообщают.

https://ria.ru/20210313/navka-1600999914.html

байкал

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, роман костомаров, татьяна навка, байкал