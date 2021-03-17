https://ria.ru/20210317/nastavnichestvo-1601625034.html

Официальный друг: как законно стать наставником ребенка из детского дома

Официальный друг: как законно стать наставником ребенка из детского дома

Многие благотворительные организации предлагают взрослым волонтерам стать наставником для ребенка из детского дома. Институт наставничества существует в России... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:51

2021-03-17T13:51

2021-03-17T13:58

волонтеры в помощь детям-сиротам (фонд)

взрослый рядом

наставничество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Многие благотворительные организации предлагают взрослым волонтерам стать наставником для ребенка из детского дома. Институт наставничества существует в России уже несколько лет, однако не многие знают, в чем заключается такая помощь ребенку. Есть ли четкие формулировки о наставничестве в законодательстве и как добровольцы сопровождают ребят на практике, выясняла корреспондент спецпроекта РИА Новости "Взрослый рядом".По букве законаТермин наставника для детей-сирот и его функции пока четко не прописаны ни в одном законе, также нет единого регламента по его осуществлению. Однако в постановлении правительства N481 о деятельности организаций для детей-сирот есть упоминание наставника как индивидуального куратора ребенка, в том числе на этапе подготовки к выпуску из детдома. Эту функцию может выполнять сотрудник детского учреждения. Однако чаще всего социализироваться сироте помогает человек вне учреждения – волонтер, готовый стать ребенку настоящим другом. Так, один из пунктов постановления правительства допускает участие волонтеров в процессе обучения сирот: добровольцы могут организовывать для детей кружки по интересам, проводить мастер-классы, сопровождать их на выставках и массовых мероприятиях.На практике волонтер-наставник – это больше, чем помощник в обучении и развитии. Это человек, который искренне интересуется жизнью подопечного ребенка, поддерживает его и помогает подготовиться к жизни за стенами детского дома. Однако по факту такая деятельность наставника-волонтера никак не регламентирована в законодательстве.Но это не мешает людям, готовым поделиться своим временем и жизненным опытом, стать официальным другом для воспитанника детского дома. В этом им чаще всего помогают некоммерческие организации (НКО).Как работают с программами наставничества НКО?Поскольку на законодательном уровне деятельность волонтера-наставника не закреплена, благотворительные организации вынуждены прописывать правила самостоятельно. Тем не менее, для того чтобы деятельность была регламентирована, НКО заключают договоры с детскими домами и волонтерами. Так, фонды самостоятельно разрабатывают не только методику работы наставника, но и правила взаимодействия сторон.Эффективный пример работы с программами наставничества показывают благотворительные фонды "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и "Дети наши". Их проекты работают в Смоленской, Ярославской, Нижегородской, Тульской, Владимирской, Московской областях и в Москве. Волонтеры фондов помогают в социальной адаптации детей-сирот среднего и старшего школьного возраста и подготовке к выпуску из учреждения.В первую очередь эти НКО подписывают договор о совместной деятельности с детским домом. По соглашению они предлагают учреждениям возможность социальной адаптации воспитанников. Потенциальных наставников они обязуются привлекать, отбирать и обучать, проводить подбор пар и сопровождать их. Кроме того, по договору в проекте обязательно должен быть руководитель – куратор и психолог.При этом фонд должен соблюдать правила внутреннего распорядка детского учреждения и предоставлять отчеты о проделанной работе. Учреждение в свою очередь обязуется не препятствовать общению волонтера-наставника и воспитанника детдома.Привлекая в программу волонтеров – будущих наставников, НКО также заключают с ними договор, где наставник прописан как волонтер, безвозмездно осуществляющий благотворительную деятельность.Кроме того, и сами дети, которым подбирают наставников, предварительно дают свое согласие на это. В нем ребенок в письменной форме соглашается с тем, что он добровольно вступает в проект для регулярного общения с наставником.После знакомства, когда пара выражает намерение общаться, скрепить договоренность также можно подписанием совместного документа. В нем волонтер-наставник подтверждает свое намерение регулярно общаться с воспитанником детского учреждения с целью передачи положительной модели поведения и социальной адаптации в обществе.Какие обязательства есть у наставников перед детским домом?На территории детского дома общение наставника с ребенком регламентируется правилами учреждения, а за его пределами волонтер следует в том числе порядку, прописанному в договоре с НКО. Такие соглашения позволяют общению внутри и вне интерната быть законным.Например, благотворительный фонд "Солнечный город" с каждым наставником подписывает договор, где указано, что он может делать, а что ему делать запрещено. Так, главное обязательство волонтера перед детским домом – предупреждать учреждение, прежде чем забрать подопечного на прогулку, и возвращать его вовремя. При этом по правилам программы НКО встречи с ребенком обязательны не реже раза в неделю, а также необходимо общение по телефону или в мессенджерах.Кроме того, вне учреждения помимо базовых правил взаимодействия с ребенком, согласно законам РФ, наставнику запрещается дарить дорогостоящие подарки, давать деньги, поощрять опасные или нарушающие законодательство и правила детского дома действия, возбраняется сообщать личную информацию о ребенке посторонним лицам, в том числе при публикации совместных фотографий.Отличаются ли правила работы с программами наставничества у различных НКО?Еще один проект индивидуального наставничества существует на протяжении многих лет у общественной организации BigBrothersBigSisters. Она помогает детям, которые нуждаются в поддержке и внимании, предлагая им дружеское общение с волонтерами-наставниками.Несмотря на то что регламент прописывается каждым НКО самостоятельно, принцип работы этой организации не отличается от других.Помогая воспитанникам детских домов, волонтеры-наставники BigBrothersBigSisters становятся "старшими братьями" и "старшими сестрами" для своих подопечных. В задачи организации входит найти такого волонтера и подобрать пару.Для того чтобы найти наставнику подопечного, НКО сначала договаривается с учреждением и устраивают общую встречу с детьми. Они заполняют анкеты, общаются с кураторами проекта, а по результатам подбирается пара.Поначалу встречи проходят на территории учреждения, а со временем можно начинать выходить за его пределы: гулять, ходить в кино, театр, музеи, кафе, съездить за город, пригласить в гости или на работу.Каждую пару поддерживает куратор-психолог. Между встречами и волонтер, и ребенок могут позвонить ему, спросить совета или просто поделиться впечатлениями, переживаниями.Несмотря на то что понятие наставничества пока что не регламентировано на законодательном уровне и является формой волонтерской деятельности, это явление прочно вошло в нашу жизнь. Это подтверждает количество программ, которые реализуют различные НКО по всей стране. При этом все эти проекты имеют схожие правила, где главная цель – социальное благополучие ребенка. Возможно, общий регламент работы смог бы упростить процессы, которые сейчас каждая организация выстраивает с нуля.

https://sn.ria.ru/20210205/nastavnichestvo-1596170096.html

https://sn.ria.ru/20200427/1570633521.html

https://sn.ria.ru/20181214/1547978966.html

https://ria.ru/20111205/507156227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры в помощь детям-сиротам (фонд), наставничество