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Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом
Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом
Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:29
2021-03-17T19:29
2021-03-17T19:35
новости культуры
монпелье
франция
париж
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu.Сообщается, что 75-летний режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: у него глубокая рана шеи и задета сонная артерия.Квартал, где произошло нападение, оцеплен полицией. Уже удалось обнаружить покрытый кровью нож, ставший орудием преступления. На стенах домов узкой улочки в этом районе также видны следы крови.Личность нападавшего и его мотивы не установлены.Ален Франсон возглавлял театры в разных городах Франции, в том числе в Париже. Дважды в 1995 и в 2010 годах ему присуждалась национальная премия "Мольер" как лучшему театральному режиссеру страны.
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новости культуры, монпелье, франция, париж
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu
.
Сообщается, что 75-летний режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: у него глубокая рана шеи и задета сонная артерия.
Квартал, где произошло нападение, оцеплен полицией. Уже удалось обнаружить покрытый кровью нож, ставший орудием преступления. На стенах домов узкой улочки в этом районе также видны следы крови.
Личность нападавшего и его мотивы не установлены.
Ален Франсон возглавлял театры в разных городах Франции, в том числе в Париже. Дважды в 1995 и в 2010 годах ему присуждалась национальная премия "Мольер" как лучшему театральному режиссеру страны.