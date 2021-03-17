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Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом

Во Франции на известного театрального режиссера напали с ножом

Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:29

2021-03-17T19:29

2021-03-17T19:35

новости культуры

монпелье

франция

париж

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Известный театральный режиссер Ален Франсон подвергся нападению в центре французского Монпелье, ему едва не перерезали горло, сообщает портал Actu.Сообщается, что 75-летний режиссер госпитализирован в тяжелом состоянии: у него глубокая рана шеи и задета сонная артерия.Квартал, где произошло нападение, оцеплен полицией. Уже удалось обнаружить покрытый кровью нож, ставший орудием преступления. На стенах домов узкой улочки в этом районе также видны следы крови.Личность нападавшего и его мотивы не установлены.Ален Франсон возглавлял театры в разных городах Франции, в том числе в Париже. Дважды в 1995 и в 2010 годах ему присуждалась национальная премия "Мольер" как лучшему театральному режиссеру страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/proisshestviya-1599034286.html

монпелье

франция

париж

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новости культуры, монпелье, франция, париж