https://ria.ru/20210317/nakazanie-1601619719.html

Госдума приняла законы о наказании за оскорбление ветеранов

Госдума приняла законы о наказании за оскорбление ветеранов

Государственная дума приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в Сети, а также за публичное... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:28

2021-03-17T12:28

2021-03-17T15:17

госдума рф

ирина яровая

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Государственная дума приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание для граждан за реабилитацию нацизма в Сети, а также за публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства.Автором инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В редакции первого чтения речь шла об ужесточении наказания за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете заведомо ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны.Ко второму чтению законопроектов представители всех думских фракций подготовили поправки. В частности, депутаты предложили зафиксировать в Кодексе об административных правонарушениях, что "публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, либо публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а равно публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны" в СМИ или интернете будут грозить штрафом для юрлиц в размере от трех до пяти миллионов рублей.Аналогичный состав правонарушения парламентарии предложили установить и в УК. Для физлиц предусмотрен штраф от трех миллионов рублей или в размере зарплаты или другого дохода за период до трех лет, либо принудительные работы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.За групповую "реабилитацию нацизма" максимальное наказание ужесточается до пяти миллионов штрафа, пяти лет работ или тюрьмы.

https://ria.ru/20210221/veteran-1598441161.html

https://ria.ru/20201124/natsizm-1586061923.html

https://ria.ru/20210219/kleveta-1598221255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, ирина яровая, вячеслав володин, общество