https://ria.ru/20210317/musor-1601681654.html

Цифровой контроль за переработкой строительных отходов установили в МО

Цифровой контроль за переработкой строительных отходов установили в МО

Власти Московской области и департамент строительства Москвы внедрят информационные системы, с помощью которых будет осуществляться контроль процесса... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:12

2021-03-17T17:12

2021-03-17T17:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Московской области и департамент строительства Москвы внедрят информационные системы, с помощью которых будет осуществляться контроль процесса переработки строительных отходов в регионе, сообщил телеканал "360". Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что каждый год на территории региона оказывается порядка 50 миллионов кубометров строительного мусора. Для обращения с ним разработаны специальные нормы. "Для отходообразователей это регистрация в системе "Электронный талон" и получение разрешения на перемещение отходов. Для перевозчиков – обязательная лицензия и регистрация в Региональной информационно-навигационной системе", – пояснил Разин. Помимо прочего лицензирование нужно и отходополучателям-переработчикам. Необходимо наличие положительного заключения экологической экспертизы и конкретного технологического оборудования. "Таким образом выстраивается прозрачная система обращения с ОССиГ – от их образования и транспортировки до переработки и дальнейшего вторичного использования", – пояснил Андрей Разин.Сейчас в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева действует несколько десятков площадок для переработки строительных отходов. На них установлены камеры, которые следят за въездом автомобилей. Также здесь есть посты дозиметрического контроля. Впускают только те машины, которые имеют электронный талон.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)