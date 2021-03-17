https://ria.ru/20210317/moskva-1601577092.html
В Москве в среду ожидается небольшой снег
В Москве в среду ожидается небольшой снег
Небольшой снег и до плюс 3 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:06
2021-03-17T08:06
2021-03-17T08:06
погода
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Небольшой снег и до плюс 3 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."В Москве облачно, во второй половине дня местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице плюс 1-3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4. Ветер восточный 2-7 метра в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что температурный фон в пределах положенной нормы климата. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20210317/pogoda-1601570689.html
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погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество