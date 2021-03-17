https://ria.ru/20210317/moskva-1601577092.html

В Москве в среду ожидается небольшой снег

В Москве в среду ожидается небольшой снег

Небольшой снег и до плюс 3 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:06

2021-03-17T08:06

2021-03-17T08:06

погода

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Небольшой снег и до плюс 3 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."В Москве облачно, во второй половине дня местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице плюс 1-3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4. Ветер восточный 2-7 метра в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что температурный фон в пределах положенной нормы климата. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210317/pogoda-1601570689.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество