https://ria.ru/20210317/meropriyatie-1601621470.html

Innovation Summit Moscow 2021 пройдет в ЦВК "Экспоцентр" в Москве

Innovation Summit Moscow 2021 пройдет в ЦВК "Экспоцентр" в Москве

Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, приглашает на Innovation... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:36

2021-03-17T12:36

2021-03-17T12:36

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601620636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9473e84d4e83174ad0626b2e2b007312.jpg

МОСКВА, 17 мар - Пресс-служба Schneider Electric в России. Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, приглашает на Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 года в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Главная тема предстоящего события – "Цифровое и устойчивое будущее сегодня". Innovation Summit Moscow 2021 соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях, а также на специальной онлайн-платформе.Эксперты международного уровня обсудят такие актуальные вопросы, как:- Цифровая трансформация- Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности- Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа.Цифровая трансформацияЦифровой переход – одно из ключевых направлений деятельности Schneider Electric. Цифровизация многих процессов обеспечивает непрерывность бизнеса и делает компании более гибкими и устойчивыми перед лицом любых экономических и природных катаклизмов. Цифровые решения и инновации способны предвосхищать будущие события, помогают приспособиться к меняющимся условиям, а также могут оказать положительное влияние на состояние окружающей среды в общемировом масштабе. Существующие технологии и новинки в этой области будут продемонстрированы на стендах Innovation Summit, а также представлены экспертами компании в ходе тематических сессий. Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнесаSchneider Electric предоставляет самые современные инструменты для создания устойчивой и эффективной бизнес-модели даже в период турбулентности и быстрых изменений. Эффективность и экономическая рентабельность современного бизнеса немыслима без внедрения цифровых и экологически безопасных решений и технологий. Мы в Schneider Electric видим будущее подключенным, более электрическим, устойчивым и углеродно-нейтральным. Основываясь на этом, мы разрабатываем решения, способные помочь нашим клиентам и партнерам войти в новую эру максимально подготовленными и снабженными всеми необходимыми инструментами и технологиями. На Innovation Summit будут представлены примеры внедрения таких технологий на различных объектах в России и в мире, ускоряющие наступление новой эпохи – автоматизированной, подключенной, "умной", цифровизированной и цикличной. Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следаSchneider Electric – один из мировых лидеров в предоставлении инновационных решений для повышения эффективности и сокращения углеродного следа бизнесов. Этому способствует и успешный опыт компании, признанной самой устойчивой и социально ответственной корпорацией мира по версии Corporate Knights. Чтобы помочь клиентам и партнерам стать более эффективными и экологичными, Schneider Electric запустила глобальный сервис по декарбонизации цепочек поставок, который поможет корпорациям сократить косвенные выбросы (Scope 3) с помощью уникального комплекса измерений, стратегии и внедрения инновационных решений. Кроме того, Schneider Electric предоставляет современные программы по расчету энергоэффективности бизнеса. На Innovation Summit первые лица компании расскажут о будущем с нулевыми выбросами, современных системах энергоменеджмента и энергоаудита и других инструментах для борьбы с изменениями климата."Innovation Summit Moscow 2021 – мероприятие, которое объединит лидеров в сфере инноваций, экспертов с мировым именем, заказчиков и инвесторов", – комментирует президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. "В этом году мы проводим мероприятие как онлайн, так и очно, и оно, безусловно, станет площадкой для бизнес-коммуникаций, нетворкинга и популяризации инноваций". Уникальные спикеры и экспертыInnovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров, которые выступят на более чем 75 семинарах и стратегических дискуссиях. Среди выступлений – пленарные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами Schneider Electric: исполнительным вице-президентом компании по операциям в Европе Барбарой Фрей, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе, президентом Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Робом Моффиттом, исполнительным вице-президентом подразделения Energy Management Филиппом Делормом, директором по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюмом и другими спикерами. В рамках трехдневного цифрового марафона ведущие специалисты компании и приглашенные эксперты расскажут об инновационных решениях компании в области ЦОДов, периферийных вычислений, нефтегазовой промышленности, автоматизации производства, промышленного проектирования и коммерческой недвижимости. Отдельно будет уделено внимание вопросам кибербезопасности, устойчивого развития, распределения электроэнергии, BIM-проектирования, электроснабжения, электромониторинга и жилищного строительства. В рамках Innovation Summit Moscow запланировано проведение мероприятий для студентов и молодых специалистов, а также сессии с приглашенными спикерами и представителями Schneider Electric на тему "Зелёная корпоративная культура", "Work-life balance: как все успевать и быть эффективным" и пленарная сессия "Работа будущего".Следите за обновлениями, программа сессий дополняется, а с актуальной версией программы можно ознакомиться на сайте мероприятия. Innovation HubВ рамках Innovation Hub Tours все желающие смогут принять участие в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 м², где будут представлены инновационные решения Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.Регистрация Регистрация на Innovation Summit Moscow 2021 уже открыта. Участие в мероприятии бесплатное, при этом регистрация обязательна. Вы можете принять участие в удобном для вас формате – в ЦВК "Экспоцентр" в павильоне №7 в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм или онлайн. О компании Schneider ElectricЦель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы