https://ria.ru/20210317/kurs-1601652335.html

Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки

Официальный курс евро на четверг снизился на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,59 копейки - до 86,9693 рубля, курс доллара - увеличился на 14 копеек, до 73,1019... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:49

2021-03-17T14:49

2021-03-17T14:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 1,59 копейки - до 86,9693 рубля, курс доллара - увеличился на 14 копеек, до 73,1019 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 6,98 копейки, составив 79,3422 рубля.

https://ria.ru/20210317/kurs-1601646488.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика