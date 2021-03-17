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В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым
В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:23
2021-03-17T18:23
2021-03-17T18:23
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву. В беседе с RT парламентарий сравнил Мельника с утопающим, хватающимся за любую соломинку, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью. "Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Украины этот "абсурд" привычен. "Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.Ранее Мельник заявил, что возвращение полуострова в состав Украины является "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.
https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html
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россия, руслан бальбек, госдума рф, германия, украина, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
высказался о заявлении посла Украины
в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.
В беседе с RT
парламентарий сравнил Мельника с утопающим, хватающимся за любую соломинку, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью.
"Теперь очередь дошла и до Германии
. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.
Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Украины этот "абсурд" привычен.
"Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.
Ранее Мельник заявил, что возвращение полуострова в состав Украины является "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.