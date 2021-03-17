Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/krym-1601698684.html
В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым
В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:23
2021-03-17T18:23
россия
руслан бальбек
госдума рф
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_0:40:3465:1989_1920x0_80_0_0_c62dc5de0e323c5be898f8f61b211a81.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву. В беседе с RT парламентарий сравнил Мельника с утопающим, хватающимся за любую соломинку, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью. "Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Украины этот "абсурд" привычен. "Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.Ранее Мельник заявил, что возвращение полуострова в состав Украины является "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.
https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593041460_734:0:3465:2048_1920x0_80_0_0_e1ceaf92d22a75a1edb25d98cada5050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бальбек, госдума рф, германия, украина, в мире

В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым

18:23 17.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.
В беседе с RT парламентарий сравнил Мельника с утопающим, хватающимся за любую соломинку, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью.
"Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.
Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Украины этот "абсурд" привычен.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 00:51
Пушков резко ответил на слова Зеленского о Крыме
"Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.
Ранее Мельник заявил, что возвращение полуострова в состав Украины является "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.
 
РоссияРуслан БальбекГосдума РФГерманияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния