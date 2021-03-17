https://ria.ru/20210317/krym-1601698684.html

В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым

В Госдуме ответили послу Украины на призыв Германии "вернуть" Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:23

2021-03-17T18:23

2021-03-17T18:23

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руслан бальбек

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о заявлении посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву. В беседе с RT парламентарий сравнил Мельника с утопающим, хватающимся за любую соломинку, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью. "Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Украины этот "абсурд" привычен. "Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.Ранее Мельник заявил, что возвращение полуострова в состав Украины является "обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.

https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html

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россия, руслан бальбек, госдума рф, германия, украина, в мире