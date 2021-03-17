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Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing
Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчет Ирана о крушении пассажирского лайнера Boeing авиакомпании МАУ в 2020 году под Тегераном и заявил,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T21:27
2021-03-18T04:17
крушение украинского самолета в иране
дмитрий кулеба
международные авиалинии украины
швеция
иран
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 17 мар – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчет Ирана о крушении пассажирского лайнера Boeing авиакомпании МАУ в 2020 году под Тегераном и заявил, что Киев вместе с международными партнерами не позволит республике избежать ответственности за это преступление.Иранское агентство Tasnim в среду опубликовало итоговый отчет авиационных властей страны по расследованию авиакатастрофы. В нем говорится, что силы ПВО Исламской республики ошибочно приняли лайнер за вражескую цель, выпустив в него две ракеты. Отмечается, что причиной ошибки не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. В документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.Кулеба в своем видеообращении, опубликованном МИД в Facebook, комментируя выводы иранских властей, заявил, что ранее Киев направил Тегерану "более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета" и настаивал на их приобщении к итоговому документу. Опубликованный отчет украинский министр назвал "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания" лайнера.По утверждению Кулебы, анализ документа выявляет "многочисленные нарушения" международных норм при проведении технического расследования обстоятельств авиакатастрофы. Глава МИД Украины назвал расследование "предвзятым, представленные доказательства — "выборочными", а выводы — "обманчивыми". По его мнению, отчет не раскрывает всех обстоятельств случившегося и не выявляет первопричину крушения самолета и цепочку событий, которая к ним привела."Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - подчеркнул министр.Он назвал отчет "большим отчаянием для всего цивилизованного мира"."Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий впредь не происходило", - отметил министр.Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.Иранские военные 11 января заявили, что самолет случайно сбили, виной стал человеческий фактор: Boeing пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО были приведены в полную боеготовность.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/boeing-1598689477.html
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крушение украинского самолета в иране, дмитрий кулеба, международные авиалинии украины, швеция, иран, сша, украина, в мире

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал отчет Ирана о крушении Boeing

21:27 17.03.2021 (обновлено: 04:17 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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КИЕВ, 17 мар – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчет Ирана о крушении пассажирского лайнера Boeing авиакомпании МАУ в 2020 году под Тегераном и заявил, что Киев вместе с международными партнерами не позволит республике избежать ответственности за это преступление.
Иранское агентство Tasnim в среду опубликовало итоговый отчет авиационных властей страны по расследованию авиакатастрофы. В нем говорится, что силы ПВО Исламской республики ошибочно приняли лайнер за вражескую цель, выпустив в него две ракеты. Отмечается, что причиной ошибки не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. В документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Кулеба в своем видеообращении, опубликованном МИД в Facebook, комментируя выводы иранских властей, заявил, что ранее Киев направил Тегерану "более 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета" и настаивал на их приобщении к итоговому документу. Опубликованный отчет украинский министр назвал "циничной попыткой скрыть истинные причины сбивания" лайнера.
По утверждению Кулебы, анализ документа выявляет "многочисленные нарушения" международных норм при проведении технического расследования обстоятельств авиакатастрофы.
Глава МИД Украины назвал расследование "предвзятым, представленные доказательства — "выборочными", а выводы — "обманчивыми". По его мнению, отчет не раскрывает всех обстоятельств случившегося и не выявляет первопричину крушения самолета и цепочку событий, которая к ним привела.
"Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - подчеркнул министр.
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Он назвал отчет "большим отчаянием для всего цивилизованного мира".
"Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий впредь не происходило", - отметил министр.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.
Иранские военные 11 января заявили, что самолет случайно сбили, виной стал человеческий фактор: Boeing пролетал рядом с военным объектом и был принят за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО были приведены в полную боеготовность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
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Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО
 
Крушение украинского самолета в ИранеДмитрий КулебаМеждународные авиалинии УкраиныШвецияИранСШАУкраинаВ мире
 
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