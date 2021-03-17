https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601716212.html

Попова рассказала, откуда россияне завозят британский штамм коронавируса

Попова рассказала, откуда россияне завозят британский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, из каких стран россияне чаще всего "привозят" британский штамм коронавируса. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:31

2021-03-17T20:31

2021-03-17T21:09

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

занзибар

европа

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, из каких стран россияне чаще всего "привозят" британский штамм коронавируса.В свою очередь, два случая южноафриканского варианта SARS-CoV-2 завезли в Россию из Южноафриканской Республики и Занзибара.По ее словам, среди заболевших нет пациентов с тяжелой формой COVID-19."Ни 28 человек, которые привезли в Россию британский штамм, <...> ни два человека, которые привезли южноафриканский штамм — тяжелой клиникой пока, к счастью, не проявилось", — добавила Попова.Как отметила главный санитарный врач, Роспотребнадзор отслеживает круг контактных лиц заболевших.Глава ведомства подчеркнула, что там "внимательно следят за всеми изменениями внутри самого вируса" и "с высокой настороженностью" относятся к ним.Накануне Попова сообщила, что в России зафиксировали 28 случаев британского варианта коронавируса, два из ЮАР, бразильского 1 не обнаружили.В ВОЗ подтвердили, что южноафриканская мутация обладает большей заразностью. В феврале ученые пришли к выводу, что выявленный в конце 2020-го британский штамм на 30-70 процентов более смертоносен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1600890696.html

https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html

занзибар

европа

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2021

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