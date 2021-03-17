https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601613421.html

На Филиппинах мужчина умер от COVID-19 после вакцинации

На Филиппинах мужчина умер от COVID-19 после вакцинации

Житель Филиппин скончался от коронавируса после вакцинации против COVID-19, прививка не была причиной смерти, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:54

2021-03-17T11:54

2021-03-17T11:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

филиппины

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Житель Филиппин скончался от коронавируса после вакцинации против COVID-19, прививка не была причиной смерти, сообщает министерство здравоохранения республики.Минздрав страны отмечает, что 15 марта скончался человек, который прошел вакцинацию от коронавируса, его результат на COVID-19 оказался положительным."Для тщательного расследования этого случая были задействованы региональные и национальные комитеты по реагированию на побочные проявления после иммунизации (AEFI). По завершении расследования … (специалисты –ред.) пришли к выводу, что смерть вызвана самим COVID-19, а не вакциной от COVID-19. Вакцины против коронавируса не могут вызывать COVID-19", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как передает местное издание Inquirer, минздрав отдельно подтвердил, что скончавшийся был местным медработником, но не раскрыл более подробную информацию о пациенте и вакцинации, равно как и его пол.Ранее на Филиппинах началась кампания по вакцинации населения против коронавируса китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech. Также страна получила дозы вакцины AstraZeneca в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX. Всего в страну прибыло 1,125 миллиона доз вакцины - 600 тысяч доз вакцины CoronaVac (Sinovac) и 525,6 тысячи доз препарата AstraZeneca.Первую дозу вакцины от коронавируса на Филиппинах получили почти 216 тысяч человек. В целом на Филиппинах выявлено около 635,7 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 561 тысяч заболевших, скончались почти 12,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html

https://ria.ru/20210303/privivka-1599770669.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , филиппины, в мире