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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601613421.html
На Филиппинах мужчина умер от COVID-19 после вакцинации
На Филиппинах мужчина умер от COVID-19 после вакцинации
Житель Филиппин скончался от коронавируса после вакцинации против COVID-19, прививка не была причиной смерти, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:54
2021-03-17T11:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
филиппины
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Житель Филиппин скончался от коронавируса после вакцинации против COVID-19, прививка не была причиной смерти, сообщает министерство здравоохранения республики.Минздрав страны отмечает, что 15 марта скончался человек, который прошел вакцинацию от коронавируса, его результат на COVID-19 оказался положительным."Для тщательного расследования этого случая были задействованы региональные и национальные комитеты по реагированию на побочные проявления после иммунизации (AEFI). По завершении расследования … (специалисты –ред.) пришли к выводу, что смерть вызвана самим COVID-19, а не вакциной от COVID-19. Вакцины против коронавируса не могут вызывать COVID-19", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как передает местное издание Inquirer, минздрав отдельно подтвердил, что скончавшийся был местным медработником, но не раскрыл более подробную информацию о пациенте и вакцинации, равно как и его пол.Ранее на Филиппинах началась кампания по вакцинации населения против коронавируса китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech. Также страна получила дозы вакцины AstraZeneca в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX. Всего в страну прибыло 1,125 миллиона доз вакцины - 600 тысяч доз вакцины CoronaVac (Sinovac) и 525,6 тысячи доз препарата AstraZeneca.Первую дозу вакцины от коронавируса на Филиппинах получили почти 216 тысяч человек. В целом на Филиппинах выявлено около 635,7 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 561 тысяч заболевших, скончались почти 12,9 тысячи человек.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html
https://ria.ru/20210303/privivka-1599770669.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , филиппины, в мире

На Филиппинах мужчина умер от COVID-19 после вакцинации

11:54 17.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач со шприцом
Врач со шприцом - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Житель Филиппин скончался от коронавируса после вакцинации против COVID-19, прививка не была причиной смерти, сообщает министерство здравоохранения республики.
Минздрав страны отмечает, что 15 марта скончался человек, который прошел вакцинацию от коронавируса, его результат на COVID-19 оказался положительным.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 16:52Распространение коронавируса
В Норвегии медик умер после прививки вакциной AstraZeneca
"Для тщательного расследования этого случая были задействованы региональные и национальные комитеты по реагированию на побочные проявления после иммунизации (AEFI). По завершении расследования … (специалисты –ред.) пришли к выводу, что смерть вызвана самим COVID-19, а не вакциной от COVID-19. Вакцины против коронавируса не могут вызывать COVID-19", -говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как передает местное издание Inquirer, минздрав отдельно подтвердил, что скончавшийся был местным медработником, но не раскрыл более подробную информацию о пациенте и вакцинации, равно как и его пол.
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:30Распространение коронавируса
В Эстонии молодой человек умер после прививки вакциной AstraZeneca
Ранее на Филиппинах началась кампания по вакцинации населения против коронавируса китайской вакциной против COVID-19 от фармацевтической компании Sinovac Biotech. Также страна получила дозы вакцины AstraZeneca в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX. Всего в страну прибыло 1,125 миллиона доз вакцины - 600 тысяч доз вакцины CoronaVac (Sinovac) и 525,6 тысячи доз препарата AstraZeneca.
Первую дозу вакцины от коронавируса на Филиппинах получили почти 216 тысяч человек. В целом на Филиппинах выявлено около 635,7 тысячи случаев COVID-19, выздоровели свыше 561 тысяч заболевших, скончались почти 12,9 тысячи человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaФилиппиныВ мире
 
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